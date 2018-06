Na te i wiele innych pytań odpowiadają eksperci kampanii edukacyjnej „Probiotyk – wybieram świadomie”, która właśnie ruszyła.

Pomimo, iż termin „probiotyki” jest powszechnie znany - spotkało się z nim aż 91 proc. respondentów badania opinii przeprowadzonego w maju 2018r. , wiedza o zastosowaniu tych preparatów, ich szczepozależności i właściwościach działania nadal jest niedostateczna. Tylko co czwarty ankietowany, przy wyborze probiotyku kieruje się jego jakością!

- Właściwości probiotyków są szczepozależne. Zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo każdego z nich powinny być oceniane oddzielnie. Nie można odnosić danych dotyczących skuteczności jednego probiotyku na inne, nawet pokrewne. Przy wyborze konkretnego preparatu powinniśmy zwracać uwagę na jego udokumentowane działanie potwierdzone badaniami – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, ekspert kampanii „Probiotyk – wybieram świadomie”.

Jak wynika z badania opinii społecznej, 56,7 proc. Polaków stosuje probiotyki, co nie jest jednoznaczne z tym, że wiemy, co bierzemy. - Podstawową i najważniejszą kwestią przy wyborze preparatu jest szczepozależność - co oznacza, że każdy szczep działa inaczej i w każdym przypadku należy probiotyk dobierać indywidualnie, szczególnie w terapii chorych cierpiących na schorzenia układu pokarmowego tj.: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna, czy zespół jelita drażliwego (IBS) – dodaje prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, ekspert kampanii „Probiotyk – wybieram świadomie”.

Aż 63 proc. respondentów badania opinii kojarzy probiotyki z produktami niezbędnymi do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w biegunce. - Najlepiej udokumentowane działania wybranych szczepów probiotycznych to zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków oraz w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej. Niektóre (ale nie wszystkie!) szczepy mają potwierdzone działanie we wspomaganiu układu odpornościowego, zmniejszaniu ryzyka atopowego zapalenia skóry oraz w zmniejszaniu nieprzyjemnych dolegliwości jelita nadwrażliwego – wyjaśnia profesor Szajewska.

- Dla osób cierpiących na schorzenia jelita, bardzo ważne jest aby zażywać preparaty, których skuteczność została potwierdzona w udokumentowanych badaniach. Tylko takie preparaty dają gwarancję złagodzenia dolegliwości chorobowych. Jakość ma w tym przypadku ogromne znaczenie – podkreśla dr hab. Małgorzata Mossakowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita.

Na rynku znajduje się blisko 100 preparatów probiotycznych, ale tylko niektóre z nich mają działanie udokumentowane badaniami. - Ogromne znaczenie dla jakości mikrobiologicznej probiotyków mają warunki przechowywania i data ważności preparatów. Bardzo niepokojące jest, że ponad 60 proc. ankietowanych zamawia probiotyki w aptekach internetowych, a ponad 21 proc. kupuje preparaty w Internecie na portalach aukcyjnych. Taki produkt, który dociera do odbiorcy, nie wiadomo w jaki sposób jest przechowywany oraz transportowany. Prawdopodobnie może nie zawierać tylu bakterii, ile obiecuje producent na opakowaniu. Badając preparaty dostępne na rynku, w wielu przypadkach stwierdziliśmy zależność, że im bliżej końca terminu przydatności do spożycia, tym mniej bakterii w danym produkcie – mówi prof. dr hab. n. farm. dr n. med. Stefan Tyski, ekspert kampanii „Probiotyk – wybieram świadomie”.