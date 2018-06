Słońce ma dobroczynny wpływ na człowieka. Nie tylko poprawia samopoczucie i zwiększa radość życia, ale przynosi również wiele korzyści zdrowotnych. Sprawia, że organizm produkuje niezbędną do życia witaminę D3, która u dzieci zapobiega krzywicy, a u dorosłych osteoporozie. Pomaga również w walce z chorobami skóry (m.in. z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry), ale trzeba pamiętać, że może także powodować wiele zagrożeń takich jak rak skóry (w tym najgroźniejszy nowotwór jakim jest czerniak), fotostarzenie i różne fotodermatozy.

Sezon na odsłanianie ciała

Wiosną i latem chętnie sięgamy po koszulki na ramiączkach i zwiewne krótkie sukienki. Nie można zapomnieć również o bikini, które jest obowiązkową pozycją w spakowanej na letni urlop walizce. To wszystko oznacza tylko jedno – latem o wiele chętniej odsłaniamy ciało. I nic w tym dziwnego, w końcu temperatury znacznie przekraczają przyjemne 20 stopni Celsjusza. I to właśnie latem powinnyśmy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się na skórze znamiona. – Powinno się je kontrolować przez cały rok. W szczególności musimy zwrócić uwagę czy się nie powiększają oraz czy nie wyglądają podejrzanie. Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój – najlepiej od razu udać się do specjalisty. Nie ma na co czekać, bo wczesne wykrycie czerniaka znacznie zwiększa szanse na całkowite wyleczenie – tłumaczy dr hab. n. med. Irena Walecka.

Co powinno wzbudzić naszą czujność? Przede wszystkim znamiona, które się zmieniają – powiększają, zmieniają kolor, mają nieregularne brzegi, swędzą. Specjalista powinien skontrolować u pacjenta wszystkie znamiona.

Przed urlopem skontroluj znamiona

Każdy najlepiej zna swoje ciało, dlatego istnieje bardzo duża szansa, że samodzielnie wychwycimy nowe pieprzyki czy przebarwienia na skórze. Warto skorzystać z pomocy specjalistów i przebadać znamiona dermatoskopem, a w przypadku zmian podejrzanych wykonać dodatkowo badanie wideodermatoskopowe.

– Dermatoskop to swego rodzaju mikroskop do skóry, który pozwoli przyjrzeć się jej w dziesięciokrotnym powiększeniu. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne, bezpieczne i trwa zaledwie kilka minut. Dzięki dermatoskopii lekarze mogą wychwycić zmiany nowotworowe nawet w tych zmianach, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają na podejrzane – dodaje dermatolog. Niestety wiele osób ignoruje zmiany pojawiające się na skórze. Dlatego do znudzenia trzeba powtarzać: im wcześniejsze wykrycie czerniaka, tym większe szanse na całkowite wyleczenie.

Jak zabezpieczać skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym?

Przede wszystkim unikajmy wielogodzinnego przebywania na słońcu – jest to nie tylko niezdrowe, ale również niemodne. Strońmy od słońca między godziną 11 a 14, wtedy promieniowanie jest najsilniejsze. Jeżeli zamierzamy plażować – weźmy ze sobą parasol lub plażowy namiot. Kremy z wysokim filtrem SPF (30-50) to absolutna podstawa. Dla dzieci i dla osób czynnie uprawiających sporty wodne (żeglarstwo, windsurfing, kite, wake) dodatkowo rekomendowane są specjalne ubrania UV-protection. Unikajmy solarium – piękną opaleniznę można uzyskać przy pomocy samoopalacza. I jeszcze raz – pamiętajmy o rozsądnym korzystaniu ze słońca.