Łokieć tenisisty

Podczas gry w tenisa najbardziej narażone na urazy są m.in. kolana, kostki, ale też łokcie, nadgarstki i barki. Wielu tenisistów skarży się również na na problemy ze stawami łokciowymi, które spowodowane są przeciążeniem przyczepionych do nich ścięgien mięśni przedramienia. Za czynniki wywołujące łokciową dolegliwość uważa się m.in. często powtarzane czynności ruchowe, zbyt długą i intensywną grę, nieprawidłowy technicznie ruch przy uderzeniach piłki lub źle dobrany sprzęt.

Rozgrzej się!

Pochłonięci intensywną grą na korcie, często zapominamy o własnym zdrowiu, co nierzadko kończy się niespodziewanymi kontuzjami. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo urazów do minimum, warto odpowiednio wcześniej rozgrzać się bez użycia sprzętu tenisowego. Do tenisowej rozgrzewki doskonała jest skakanka, która przyspiesza rytm serca oraz pomoże naszym stawom w sprostaniu wzmożonemu wysiłkowi fizycznemu. Oprócz stawów nadgarstka przygotujemy również stawy skokowe i kolanowe. Pomocne będą również gumy do rozciągania. Zajmują mało miejsca w torbie tenisowej, a dzięki nim możemy przygotować stawy ramienne do pracy. Dodatkowo, by uniknąć kontuzji stawów, warto wzmocnić je od środka i zatroszczyć się o odpowiednią suplementację. W tym celu sięgnijmy po preparaty zalecane osobom aktywnym fizycznie np. 4Flex, który zawiera unikalny kolagen Fortigel. Kolagen ten wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej.

Wybierz dobry sprzęt

Na początku przygody z tenisem, warto zaopatrzyć się również w odpowiedni sprzęt. Wybierzmy lekką rakietę, o powierzchni główki 645-660 cm2, dzięki której łatwiej trafimy w piłkę. Zbyt ciężka (powyżej 310 gram) w połączeniu z nieodpowiednią techniką może powodować nadwyrężenie mięśni krótkich nadgarstka. Pamiętajmy również o odpowiednich butach. Dobrze dobrane nie tylko zwiększają przyczepność na korcie, ale i pomagają w utrzymaniu równowagi oraz zabezpieczają przed kontuzjami. Wybierajmy przede wszystkim obuwie o płaskiej podeszwie i profilu odpowiednim na nawierzchnię, na której będziemy grać.