Lekarze, jak co roku, apelują w tym dniu o rzucenie palenia. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu, obchodzonego z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia 31 maja to: "Tytoń i choroby serca".

- Dym papierosowy zabija. Nie ma "bezpiecznej" ilości wypalanych papierosów. Nawet kilka sztuk dziennie wiąże się z ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia, i nie tylko – podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) Bożena Janicka.

Lekarze przypominają, że zawarta w dymie papierosowym nikotyna dostaje się do krwi i wywiera zgubne działanie na organizm palacza. - Rak płuc, krtani, dziąseł, trzustki, szyjki macicy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, gruźlica, wrzody żołądka i dwunastnicy, choroby zębów, oczu, impotencja, zagrożenie niepłodnością, poronienia… Zagrożeń jest mnóstwo – podkreśla PPOZ.

Eksperci przypominają, że niebezpieczne dla zdrowia są nie tylko "tradycyjne" papierosy, ale także e-papierosy. Badania naukowe wykazały, że zawarte w nich substancje chemiczne również niszczą organizm.

Organizacja ocenia, że kampanie edukacyjne i wprowadzane sukcesywnie zakazy palenia, przynoszą pierwsze efekty, ale z danych wynika, że nadal palenie jest epidemią na świecie. - Po papierosy regularnie sięga ponad miliard osób (z czego około 200 milionów to kobiety), a co roku palenie zabija 7 milionów ludzi (z czego blisko 900 tysięcy to bierni palacze) – podaje PPOZ.

- Wraz z dymem tytoniowym do organizmu palacza dostają się: aceton, cyjanowodór, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, butan. Chemiczne substancje podstępnie niszczą organizm, poszczególne narządy, a także serce. Przyspieszają czynności serca, podnoszą ciśnienie tętnicze, dochodzi do skurczu naczyń. Palacze narażeni są na miażdżycę, a ryzyko wystąpienia u nich zawału serca jest dwukrotnie większe niż u osoby niepalącej. Wśród zagrożeń jest też udar mózgu, tętniak aorty brzusznej, choroba niedokrwienna – wymienia Janicka, nawiązując do faktu, iż w tym roku Światowy Dzień Bez Tytoniu koncentruje się na chorobach sercowo-naczyniowych.

Lekarze PPOZ podkreślają, że nie ma innego sposobu, by uchronić się przed zagrożeniami, jak tylko rzucić palenie. - Zerwanie z nałogiem nawet największemu palaczowi daje szanse na odzyskanie zdrowia. Nigdy nie jest za późno! 31 maja zróbmy pierwszy krok – zachęca Janicka i zaleca konsultowanie się z lekarzami rodzinnymi na temat sposobów walki z nałogiem i zalecanych dla palaczy badań.