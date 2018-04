- Wszystko poprzez 100 proc. biodostępność. Obojętnie czy podajemy witaminy, minerały, koenzym Q10 czy kurkuminę u pacjentów onkologicznych. Tutaj działanie jest od razu odczuwalne. Obieg krwi w organizmie trwa cztery minuty, więc to działa bardzo szybko - wytłumaczyła Alicja Brodowiak, dietetyk.

- To podawanie substancji czynnych prosto do krwiobiegu. Jest to najszybsza i najbardziej skuteczna forma, która traci najmniej substancji czynnych w trakcie zabiegu - dodał Łukasz Styra, specjalista ds. żywienia i suplementacji w sporcie. Należy pamiętać, by korzystać z wlewów dożylnych w zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą placówkach, które kupują środki w hurtowniach farmaceutycznych.

Źródło: Agencja X-News