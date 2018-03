Do tej pory naukowcy wierzyli, że pod górną warstwą naszej skóry znajdują się zwykłe tkanki. Teraz jednak badacze z Nowego Jorku uznali, że to nie tak. Ich zdaniem, tuż pod skórą kryje się nowy organ, który zajmuje większą powierzchnię od ludzkiej skóry. To struktura wypełniająca miejsce wewnątrz tkanek, wypełniona płynem, której elementy łączą się ze sobą w całym naszym ciele - pisze brytyjski "Daily Mail".

Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues https://t.co/oOsnvf60ac pic.twitter.com/GyxMPN7FqG — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 27 marca 2018

Naukowcy uważają, że interstitium stanowi pewien rodzaj obrony przed uderzeniem - struktura wypełniona płynem przyjmuje bowiem energię uderzenia i rozprowadza ją po ciele, żeby ochronić nasze najważniejsze organy. Do tego sądzą, że nowe odkrycie może też w naszych ciałach odpowiadać za szybki rozrost komórek rakowych. Mają jednak nadzieję, że kolejne badania pozwolą zablokować przepływ komórek nowotworowych przez płyn, co może wreszcie doprowadzić do przełomu w walce z tą chorobą.