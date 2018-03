Na stronie GIF poinformowano, że o wycofanie Katadolonu wnioskował do Inspektoratu prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Lek zawiera substancję czynną flupirtynę. Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków stwierdził, że pozwolenia na dopuszczenia do obrotu, wydane dla produktów ją zawierających, powinny zostać wycofane w całej Unii Europejskiej.

Producenci leków mają obowiązek rygorystycznego dotrzymywania zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym parametrów jakości. Zgłaszając lek do rejestracji, producent przedstawia specyfikację preparatu. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek odstępstwa od przyjętych w niej parametrów producenci występują z wnioskiem o wycofanie lub wstrzymanie obrotu. Zdarza się też, że lek jest wycofywany z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo lub pewność, że jest niebezpieczny dla życia albo zdrowia. Do takich sytuacji dochodzi jednak rzadko.

Katadolon jest wykorzystywany w leczeniu ostrego bólu u osób dorosłych.