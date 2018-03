Chodzi o ułatwienie wykonywania zawodu absolwentom uczelni medycznych spoza UE, choćby Ukraińcom i Białorusinom, którzy są chętni do pracy w Polsce. Pomysł jest taki, by nie musieli zdawać części egzaminów.

Dziś test sprawdzający wiedzę – egzamin nostryfikacyjny – za pierwszym podejściem zdaje czasem zaledwie 10 proc. zagranicznych absolwentów medycyny. Bez nostryfikacji nie można zaś podchodzić do lekarskiego egzaminu końcowego (LEK). Dopiero on daje prawo wykonywania w Polsce zawodu i zdobycia specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia – jak wynika z informacji DGP – rozważa rezygnację z pierwszego etapu tej procedury. Po to, by łatać braki: według wyliczeń OECD mamy dziś 2,3 lekarza na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy w lepiej rozwiniętych krajach jest ich pięciu.

Z projektem wyszła grupa Polaków, którzy zdobyli wykształcenie medyczne poza granicami UE. Ich zdaniem egzamin nostryfikacyjny, przygotowywany przez uczelnie medyczne, ocenia wiedzę zbyt subiektywnie, a przy tym jest kosztowny (jedno podejście to wydatek rzędu 2–3 tys. zł) i zdecydowanie za trudny.

Jak zdradzają nasi rozmówcy z rządu, zgodnie z rozważanym pomysłem znaczenie miałoby miejsce studiów i program kształcenia, a nie obywatelstwo absolwenta. Nie tylko więc Polak, ale i np. Ukrainiec po akademii medycznej w Kijowie miałby łatwiejszy dostęp do pracy w polskiej służbie zdrowia. Umiejętności lekarzy spoza UE potwierdzałby LEK, do którego podchodzą wszyscy absolwenci polskich wydziałów medycznych. – Oprócz tego taki absolwent musiałby zdać egzamin językowy i wykazać, że jego studia trwały tyle samo, co w Polsce – mówi nasz rozmówca.

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest otwarte na konsultacje w tej sprawie – usłyszeliśmy w biurze prasowym resortu, który odpowiada za uznawanie dyplomów obcych uczelni. Zniesieniu nostryfikacji sprzeciwia się jednak środowisko lekarskie przekonane, że uczelnie spoza UE nie gwarantują właściwego poziomu i europejskich standardów. Zdaniem wiceprezesa Izby Lekarskiej prof. Romualda Krajewskiego nostryfikacja zapewnia weryfikację wiedzy i nie należy z niej rezygnować.