Po pierwsze należy zadbać o dokumenty. Pacjent powinien mieć przy sobie skierowanie do szpitala, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę a także dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL potwierdzający tożsamość. Przydatne mogą się również okazać dane zakładu pracy.

Po drugie dokumentacja medyczna. Warto mieć ze sobą karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego jak również historię choroby. Konieczna jest także lista przyjmowanych długotrwale leków, wraz ze sposobem ich dawkowania. Należy również zabrać ze sobą wyniki badań (morfologia, EKG, grupa krwi, INR, APTT, elektrolity) a także zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B. W szczególnych przypadkach może być również wymagane RTG klatki piersiowej oraz inne, dodatkowe badania wskazane przez lekarza prowadzącego.

Ważne jest również, aby zabrać ze sobą rzeczy osobiste: piżamę lub koszulę nocną, ręcznik, bieliznę, buty na zmianę – kapcie lub klapki oraz wygodne ubranie i szlafrok. Niezbędne będą również środki higieny osobistej: mydło lub żel pod prysznic, szampon, szczoteczka i pasta do zębów oraz inne przybory toaletowe. Warto również zabrać ze sobą ciepły sweter lub bluzę, na wypadek gdyby temperatura na oddziale była niższa, niż ta do której przywykliśmy.

Nie zaleca się zabierania ze sobą cennych przedmiotów takich jak: biżuteria, zegarek, aparat fotograficzny, kamera czy konsole do gier lub odtwarzacze mp3 i mp4. Zabierając ze sobą telefon komórkowy należy pamiętać o ładowarce.

- W każdej sali chorych, pacjenci mają do dyspozycji szafę na ubrania i szafkę na rzeczy osobiste – podkreśla Magdalena Cieślak, rzecznik Centrum Medycznego Medyceusz w Łodzi

Szczególnie uważnie warto przygotować do planowanej hospitalizacji małych pacjentów. Dla większości dzieci pobyt w szpitalu będzie nowym doświadczeniem, oddaleniem od domu, bliskich i codziennego rytmu dnia. W tym by pobyt w szpitalu przebiegał łagodnie najważniejsze może okazać się nastawienie rodziców. Jeśli opiekunowie zachowają spokój i opanowanie, nowa sytuacja będzie dla dziecka znacznie łatwiejsza. Pakując torbę z rzeczami dla dziecka, warto pamiętać by znalazła się w niej ukochana maskotka, gra lub książeczka. W przypadku małych dzieci nie można zapomnieć o zapasie mleka i pieluch, butelek i innych niezbędnych akcesoriów. Rodzice powinni również pamiętać o kapciach i ubraniach na zmianę dla siebie.

Prawidłowe przygotowanie się do pobytu w szpitalu na pewno zmniejszy stres związany z tą niecodzienną sytuacją. Skompletowana wcześniej dokumentacja medyczna i prawidłowo przygotowane dokumenty zapewnią, że pobyt w placówce nie będzie się niepotrzebnie przedłużał.