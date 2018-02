We wtorek ministerstwo zdrowia opublikowało projekt nowej listy leków refundowanych. Załącznikiem do tej listy jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1740 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1657).

Od marca seniorzy bezpłatnie otrzymają m.in. doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum) oraz leki przeciwzakrzepowe (z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol).

Receptę na bezpłatny lek wystawić może lekarz, do którego senior jest zapisany w przychodni (w razie jego nieobecności, receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przychodni). Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie ministra, mogą otrzymać bezpłatnie - uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją.

Ministerstwo zdrowia zdecydowało też o rozszerzeniu programu profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS, który atakuje oskrzela i płuca - od marca na refundację leku Synagis (paliwizumab) mogą liczyć także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego. Dotychczas w Polsce program biernej immunizacji był wprowadzony jedynie dla wcześniaków, które urodziły się przed 28. tygodniem ciąży lub mają dysplazję oskrzelowo-płucną i nie ukończyły 1. roku życia.

O rozszerzenie programu profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS neonatolodzy apelowali od kilku lat. Przekonywali, że wcześniaki są szczególnie zagrożone zakażeniami wirusem RS i ich poważnymi powikłaniami, mają bowiem znacznie słabiej rozwinięty układ odporności i wiele innych układów, także oddechowy. Taka infekcja może zahamować rozwój malucha, a nawet być dla niego śmiertelna.

Zmiany obejmą także inne programy lekowe. Refundacją objęty został Dysport (Clostridium botulinum typ A) w leczeniu spastyczności nogi po udarze mózgu. Z kolei lek Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programów leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dzieci chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną.

Lek Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach zmienionego programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. - Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS) - informuje MZ.

W ramach programu leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu refundowany będzie lek Ofev (nintedanib). - Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu - zaznacza resort zdrowia.

Pacjentki z zespołem policystycznych jajników od marca będą mogły liczyć na refundację leku Formetic (metforminum).

Ogółem na nowej liście refundacyjnej znajdą się kolejne 92 produkty lecznicze. Pacjenci mniej dopłacą do 283 produktów (od 56,70 zł do 1 gr), a więcej do 874 (od 113,40 zł do 1 gr). Dla 732 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 172,93 zł do 1 gr), a wzrosną dla 179 produktów (od 10,21 zł do 1 gr). Na marcowej liście nie znajdzie się 45 produktów leczniczych obecnych w poprzednim obwieszczeniu.