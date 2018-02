Dla kogo wkładka domaciczna jest najlepsza?

Dr Katarzyna Hasik: Wkładka domaciczna, popularnie nazywana spiralą, to metoda antykoncepcji zalecana przez ginekologów przede wszystkim kobietom, które już rodziły i którym zależy na długotrwałym efekcie. Zabezpiecza ona przed niechcianą ciążą na okres od 3 do 5 lat.

Jaka jest jej skuteczność?

Bardzo duża, a w efektywności porównywalna do tabletek antykoncepcyjnych. Wskaźnik Pearla, który wskazuje liczbę niepożądanych ciąż, do jakich doszło w wyniku regularnego pożycia seksualnego u stu par stosujących daną metodę antykoncepcyjną, wynosi w przypadku wkładki hormonalnej 0,1, a w przypadku wkładki miedzianej - 0,6-0,8.

Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania wkładek domacicznych?

Tak. Do istotnych przeciwwskazań należą m.in. aktualny stan zapalny narządu rodnego, brak aktualnego wyniku cytologii, a także podejrzenie ciąży.

A czy to prawda, że wkładki domaciczne nie są wskazane kobietom z chorobą Hashimoto?

Nie, niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto nie wykluczają stosowania wkładek domacicznych. Wbrew powszechnej opinii, ta metoda antykoncepcji wcale nie zwiększa ryzyka wystąpienia raka piersi.

Mówi się też, że zakładanie wkładki bardzo boli. Czy to prawda?

Zabieg założenia wkładki wykonywany jest po przeprowadzeniu odpowiednich badań i po wykonaniu cytologii. Wkładkę zakłada lekarz w gabinecie ginekologicznym. Jest ona wprowadzana do macicy za pomocą specjalnego aplikatora. Po prawidłowym umiejscowieniu, przycina się nitki przymocowane do spirali tak, aby nie przeszkadzały w codziennym funkcjonowaniu. Wykonuje się również USG, aby sprawdzić prawidłowe jej ułożenie w jamie macicy. Zabieg trwa około 15 minut, jest bezbolesny, choć niektóre pacjentki skarżą się na pewien dyskomfort. Wówczas lekarz może zaproponować leki przeciwbólowe lub wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Najlepiej umówić się na wizytę do ginekologa podczas ostatnich dni miesiączki. Macica ma wtedy poszerzony kanał, unika się ryzyka wypadnięcia wkładki z krwią miesiączkową, a dodatkowo układ rozrodczy jest bardziej odporny na wszelkie infekcje. Po założeniu mogą pojawić się lekkie skurcze, jak przy bólu menstruacyjnym, które po kilku godzinach powinny ustąpić.

A czy wyjmowanie wkładki boli?

Podobnie jak przy wkładaniu spirali, jest to zabieg szybki i bezbolesny. Wkładkę należy wyjmować w gabinecie ginekologicznym w trakcie miesiączki. Wtedy kanał szyjki jest odpowiednio szeroki.

Jaki jest optymalny czas stosowania wkładki?

Skuteczność i okres działania wkładki określa producent. Standardowo wynosi ona od 3 do 5 lat. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu stosowania tej formy antykoncepcji należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

Czym jest wkładka hormonalna, a czym mechaniczna?

Wkładki zawierają jony metali lub hormony. Ich działanie opiera się na wywołaniu tzw. sterylnego stanu zapalnego. Spirale z miedzią zagęszczają śluz szyjki macicy i utrudniają plemnikom dotarcie do jajowodu. Spirala hormonalna działa podobnie, a dodatkowo uwalnia hormony, które powstrzymują jajeczkowanie i nie dopuszczają do zapłodnienia komórki jajowej. Ten rodzaj spirali łagodzi bóle menstruacyjne oraz zalecany jest w leczeniu nadmiernych krwawień miesiączkowych. Od kilku lat na polskim rynku dostępna jest wkładka hormonalna przeznaczona głównie dla młodych kobiet, które nie rodziły dzieci.