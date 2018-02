- Dobrze wyszkolony ratownik medyczny jest w stanie zabezpieczyć pacjenta na odpowiednio wysokim poziomie - powiedział w "Dzień Dobry TVN" Ignacy Baumberg, lekarz.

- Do zespołów, gdzie jeżdżą ratownicy medyczni, dojeżdża lekarz w sytuacjach bardzo kryzysowych - dodał Jan Gessek, ratownik medyczny. Ile lat obejmuje kształcenie lekarza specjalisty medycyny ratunkowej? Czy to prawda, że do pacjentów będą jeździć karetki bez lekarzy?

- Chodzi tutaj o zmianę środowiskową, która stała się olbrzymim tematem, z którego można zrobić olbrzymią aferę, zupełnie niepotrzebnie - zaznaczył w studiu programu Ariel Szczotok, ratownik medyczny.

- Problem polega na tym, że mamy niewielu lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej - podkreślił dr Jacek Górny, prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

Źródło: Agencja X-News