Najpopularniejsze zimą są suplementy diety zawierające witaminę D3, a także tran. Warto je stosować między innymi ze względu na poprawę odporności. Zimą pijemy także więcej kawy, a ta wypłukuje magnez – można więc pomyśleć o suplementach, które uzupełniają ten cenny pierwiastek. Jednak eksperci są zgodni – dobór suplementów powinien być przemyślany. - Trzeba pamiętać, że suplementy nie są lekami, a jedynie uzupełniają naszą dietę – mówi Anetta Skomiał, dietetyk Centrum Medycznego Medyceusz w Łodzi. – Ich nadużywanie może być niebezpieczne. Można je stosować, ale niezastąpionym źródłem witamin i mikroelementów jest zdrowa, zrównoważona dieta, zawierająca owoce, warzywa, produkty wysokobłonnikowe i pełnowartościowe białko. Zalecam również picie dużej ilości wody, minimum 1,5-2 litry dziennie.

Najważniejsze przy wyborze suplementów diety jest zdiagnozowanie niedoborów organizmu i zastosowanie takiego preparatu, który je uzupełni. Ważny jest również czas wprowadzenia suplementacji. Preparaty wzmacniające odporność dobrze jest zacząć stosować na dwa, trzy miesiące przed okresem ryzyka. Podawanie ich podczas infekcji, nie tylko nie pomoże, ale może nawet zaszkodzić pacjentowi.

Wybierając suplement diety, należy również zwrócić uwagę na producenta lub importera specyfiku i wybrać znaną firmę, która od dawna jest na rynku farmaceutycznym. – Ważny jest też sposób przechowywania produktów. Najpewniejszym źródłem będą apteki, gdyż w sklepach suplementy mogą być narażone na nadmierną ekspozycję słoneczną lub zbyt wysoką temperaturę – przestrzega ekspert z CM Medyceusz.

A co ze środkami na zmniejszenie wagi ciała, tak szeroko reklamowanymi w mediach? Decydując się na wybór suplementów wspierających odchudzanie, przede wszystkim trzeba pamiętać, że te preparaty nie redukują masy ciała. By były skuteczne, konieczna jest prawidłowa dieta i aktywność fizyczna. Suplementy dietetyczne najczęściej wspierają perystaltykę jelit, co może być pomocne przy odchudzaniu, ale może też być niebezpieczne. - Należy więc pamiętać, że ich stosowanie może prowadzić do wypłukiwania ważnych substancji odżywczych z organizmu, a nawet do odwodnienia – ostrzega Anetta Skomiał.

- Stosowanie suplementów diety jest wskazane przy uzupełnianiu niedoborów organizmu, jak i przy podnoszeniu odporności – podsumowuje dietetyk. – Preparaty nie zastąpią jednak zdrowej diety i aktywnego stylu życia. Należy po nie sięgać rozsądnie.