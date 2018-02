Czy jeśli moje dziecko zostało zaszczepione szczepionką z listy to zostało zaszczepione "złą" szczepionką?

Niekoniecznie. "Wadliwość" szczepionek nie polega w tym przypadku na tym, że są one same w sobie złe. Chodzi o to, że były źle przechowywane. Zapewne więc większość szczepionek w ramach danej serii z listy było przechowywanych właściwie. Nie ma więc powodów do paniki, za to warto w razie stwierdzenia szczepienia szczepionką danej serii skonsultować sprawę z lekarzem.

Gdzie i kiedy szczepionki były źle przechowywane?

Chodzi o czas od października 2017 r. do stycznia 2018 r. Sprawa dotyczy niewątpliwie województwa lubuskiego, a także najprawdopodobniej dolnośląskiego i pomorskiego, czyli tych, w których w październiku wichury odcinały dostęp do prądu na więcej niż kilkadziesiąt minut.

Czy producenci szczepionek ponoszą odpowiedzialność?

Nie. Dużo osób pod naszym tekstem i jego opracowaniami obwinia za problem producentów. Nie ponoszą oni jednak w tym wypadku żadnej winy. Kłopot wystąpił na etapie przechowywania szczepionek w przychodniach i jest związany z tym, że nie wszystkie przychodnie przekazały "uszkodzone" szczepionki do utylizacji.

Lista wadliwych szczepionek: