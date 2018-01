Drożdże lecznicze należą do rodziny Saccharomycetaceae. Do najbardziej rozpowszechnionych drożdży fermentacji alkoholowej należą drożdże winne (Saccharomycetaceae elipsoideus) i drożdże piwne (Saccharomycetaceae cerevisiae). Wśród drożdży piwnych rozróżnia się drożdże dolne – zbierające się podczas fermentacji alkoholowej na dnie kadzi, fermentujące powoli i wymagające do tego procesu temperatury 5-90C. Drugi rodzaj to drożdże górne – zbierające się na powierzchni fermentujących płynów, powodujące szybką fermentację i wymagające do tego procesu temperatury 15-250C.

Farmakopealne drożdże lecznicze otrzymuje się z surowych drożdży dolnych, które są produktem ubocznym po zakończeniu fermentacji brzeczki piwnej w browarach.

Drożdże piwowarskie od wieków wykorzystuje się w medycynie jako bogate źródło cennych witamin, aminokwasów, makro- i mikroelementów. Ze względu na skład drożdże piwowarskie stosowane są w wielu schorzeniach, zwłaszcza we wszelkich stanach związanych z niedoborem witamin z grupy B. Szczególnie polecane są w okresie jesienno-zimowym, gdy organizm jest bardziej narażony na infekcje, gdyż regulując florę saprofityczną przewodu pokarmowego działają immunostymulująco.

Witaminy z grupy B pełnią w organizmie funkcję koenzymów w kluczowych dla człowieka procesach enzymatycznych. Odpowiedzialne są m.in. za właściwy stan układu nerwowego, skóry, narządu wzroku, wątroby i włosów oraz za odpowiednie napięcie mięśni.

Niedobory witamin z tej grupy objawiają się przede wszystkim zaburzeniami układu nerwowego, wzrostem poziomu cholesterolu, homocysteiny, cukru oraz chorobami skóry i błon śluzowych, często też niedokrwistością. Szczególną rolę pełnią w razie zachwiania równowagi fizjologicznej skóry, włosów i paznokci. Wzbogacają naturalne zaopatrzenie skóry i jej przydatków w niezbędne składniki budulcowe oraz przywracają warunki do prawidłowego metabolizmu.

Zwiększone zapotrzebowanie na kompleks witamin z grupy B występuje przede wszystkim u osób spożywających nadmierne ilości produktów o dużej zawartości węglowodanów, które wpływają na zmiany składu jelitowej flory bakteryjnej. Natomiast kawa, herbata i alkohol niszczą witaminy z grupy B. Na niedobory narażone są też osoby żyjące w sytuacjach stresowych, chorzy po przebytych zabiegach operacyjnych i w czasie długotrwałej farmakoterapii, kobiety po urodzeniu dziecka oraz w czasie karmienia piersią. Witaminy z grupy B powinny być podawane razem, ponieważ w zestawie ich skuteczność zwiększa się poprzez działanie synergistyczne. Ewentualnie w przypadku, gdy niedobór jednej z nich jest mocno zaznaczony, należy podawać ją z innymi w większej dawce.

Drożdże piwowarskie można kupić w aptekach w postaci tabletek. Często dodatkowo wzbogacane są różnymi ziołami, np. melisą i miętą. Nim jednak przybiorą formę tabletek poddawane są wstępnemu przetworzeniu - zostają wysuszone i oczyszczone.

Drożdże piwowarskie są zdecydowanie lepsze od drożdży piekarniczych i od napoju z nich przyrządzanego! Taki napój może być szkodliwy. Drożdże piekarnicze zalane gorącą wodą lub ciepłym mlekiem z dodatkiem cukru zaczynają fermentować w przewodzie pokarmowym, powodując dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a żywe komórki drożdży pobierać będą z naszego organizmu witaminy z grupy B.

Drożdże piwowarskie są naturalnym produktem i zaleca się je spożywać jako uzupełnienie codziennej diety witaminowo-minerałowej. Spożywanie naturalnych drożdży piwowarskich ma bardzo korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Są zalecane przy problemach za skórą i cerą, w szczególności dla młodzieży w okresie dojrzewania oraz mają korzystny wpływ na zdrowe włosy.

Drożdże piwowarskie jako balsam na włosy

Witaminy z grupy B są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry i błon śluzowych. Mogą zapobiegać nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry i włosów. Wśród witamin z grupy B drożdże piwowarskie zawierają biotynę oraz kwas pantotenowy (witamina B5). Dzięki nim włosy zachowują sprężystość, mniej ich wypada i wolniej siwieją. Ponadto obecny w drożdżach cynk jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu włosów.

Drożdże piwowarskie pielęgnują cerę

Preparaty drożdżowe, a przede wszystkim zawarty w nich cynk, wykorzystywane są w leczeniu nadmiernie przetłuszczającej się skóry i trądzikowej cery. Tabletki drożdżowe regulują wydzielanie sebum i zmniejszają liczbę pojawiających się zaskórniaków. Dlatego też osobom ze skórnymi problemami zaleca się spożywanie suplementów, w skład których wchodzą właśnie drożdże piwowarskie.

Drożdże piwowarskie nie tylko wyciszają

Suplementy z drożdży piwowarskich, np. tabletki drożdżowe LEWITAN, pomocne są przy łagodzeniu wielu dolegliwości. Szczególnie polecane są osobom nadpobudliwym i znerwicowanym. Warto łykać tabletki drożdżowe, kiedy narażeni jesteśmy na ciągły stres, narzekamy na przepracowanie, ciągłe zmęczenie i trudności ze snem. Drożdże piwowarskie dobrze wpływają na koncentrację, a więc godne polecenia są podczas intensywnej nauki. Zauważono również, że łagodzą stany migrenowe, są pomocne w leczeniu chorób układu krążenia, stymulują działanie układu odpornościowego.