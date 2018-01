Taki będzie skutek najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów. Rozważamy wykonywanie tych czynności we własnym zakresie - przyznaje Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. To będzie powrót do przeszłości, kiedy obsługą bytową chorych zajmował się personel zatrudnionyw szpitalach. Od lat większość z nich kupuje te świadczenia od firm zewnętrznych.

Z interpretacji ogólnej ministra finansów wynika jednak, że usługi "ściśle związane z medycznymi", takie jak sprzątanie, dostawa wyżywienia, pranie i wymiana odzieży oraz pościeli szpitalnej, są zwolnione z VAT tylko wtedy, gdy są wykonywane przez podmiot prowadzący działalność "w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia".

W uproszczeniu możemy więc przyjąć, że zwolnienie dla "usług ściśle związanych" z medycznymi przysługiwać będzie, gdy "szpitale będą świadczyć usługę na rzecz szpitala" - wyjaśnia Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów. Z taką interpretacją nie zgadzają się placówki medyczne.

