Po tragicznej sytuacji z Międzychodu, gdzie miesięczne dziecko zamiast kropli do nosa dostało lek na jaskrę, zareagowali farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Blisko tysiąc z nich podpisało się pod petycją do Ministerstwa Zdrowia, by wprowadzić przepisy pozwalające na odróżnianie opakowań leków już na pierwszy rzut oka.

Ministra Konstantego Radziwiłła nie trzeba przekonywać. Danuta Jastrzębska z MZ zapewnia, że każdy krok minimalizujący ryzyko pomyłek przy wydawaniu leków pacjentom zasługuje na poparcie.

– Farmaceuci muszą bardzo uważać, co wydają chorym. To oczywiste. Ale pomyłki rzeczywiście się zdarzają. Aptekarz jest tylko człowiekiem, a są producenci, którzy kilkanaście swoich różnych leków, na zupełnie różne choroby, sprzedają w bliźniaczych opakowaniach – zaznacza wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

Przedstawiciele producentów leków nieoficjalnie mówią, że pomysł im się nie podoba. Ujednolicona kolorystyka opakowań pozwala na lepsze kojarzenie danych firm przez pacjentów. Wybierają oni też chętniej leki w biało- -niebieskich barwach, stąd właśnie ta kolorystyka dominuje w aptekach.

– Z marketingowego punktu widzenia krwistoczerwone opakowanie byłoby tragedią. Albo czarne. Pierwszym skojarzeniem byłaby śmierć – twierdzi jeden z producentów.

Przesada? Niekoniecznie. Marek Tomków przyznaje, że gdy w aptekach znajdował się ten sam lek, tyle że w dwóch różnych opakowaniach – z napisem niebieską czcionką oraz z nazwą w kolorze czarnym – pacjenci medykamentu z czernią na opakowaniu nie chcieli.

Doktor Dobrawa Biadun, radca prawny i ekspertka Konfederacji Lewiatan,proponuje więc, by zamiast zmieniać kolory, nanieść na opakowania symbole. Lek kardiologiczny byłby oznaczony sercem, okulistyczny np. okularami itd. – Nie budziłoby to negatywnych skojarzeń – spostrzega mec. Biadun.

W resorcie zdrowia słyszymy, że szczegóły są do dogadania. I w przyszłym roku kwestia zostanie załatwiona. Ze statystyk samorządu aptekarskiego wynika, że nawet 13 proc. hospitalizacji jest spowodowane niewłaściwym przyjmowaniem leków.

