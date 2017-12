Modzele, czyli bolesne odciski, nie tworzą się z dnia na dzień, lecz tygodniami. Spowodowane są przez ciągły nacisk lub tarcie powierzchni skóry - właśnie w tym miejscu skóra obumiera i tworzy się tam warstwa rogowa, która nie łuszczy się, lecz narasta. W efekcie pojawia się gruba i twarda warstwa ochronna. Częściej narzekają na nie kobiety niż mężczyźni. Ich powstawaniu sprzyja noszenie butów na wysokim obcasie albo butów za ciasnych lub zbyt luźnych, które powodują otarcia.

Zabawa sylwestrowa czy karnawałowa impreza nie wywołają modzeli. Mogą jedynie nasilić problem. Jak więc pozbyć się modzeli? Można domowymi sposobami, czyli po wymoczeniu (np. w ciepłej wodzie z mydłem, naparze z rumianku, roztworze sody oczyszczonej), pocierać pumeksem albo zmiękczyć i usunąć je kwasem salicylowym. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy podologa.

Modzele często mylone są z nagniotkami. Te drugie są bardzo bolesne, bo wrastający w skórę rdzeń uciska zakończenia nerwowe skóry. Zwykle tworzą się na palcach stóp, zwłaszcza na ich stawach lub powierzchniach stycznych. W gabinecie kosmetycznym lub lekarskim można się ich pozbyć za pomocą frezarki, skalpela lub lasera CO2.

Po imprezie, zwłaszcza tanecznej, łatwiej za to o pęcherze. Ich powstawaniu sprzyja chodzenie w nieodpowiednich butach – za małych lub za dużych. Te bolesne malutkie bąble na pięcie, między palcami czy na podeszwach stóp niekiedy uniemożliwiają poruszanie się. Dlatego trzeba szybko je wyleczyć. Złym pomysłem jest przebijanie pęcherza, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pęcherz jest bardzo duży i mocno przeszkadza. Wówczas można go przebić wysterylizowanymi narzędziami i po uprzednim wysterylizowaniu skóry. Nie można natomiast usuwać skórki na pęcherzu, bo to naturalna bariera ochronna – sama w odpowiednim momencie „odpadnie”. Skutecznym sposobem jest naklejenie na pęcherz specjalnego plastra, np. hydrokoloidowego (absorbuje wydzielinę, gromadzącą się w pęcherzu i tworzy amortyzującą „poduszeczkę”).

Najlepiej jest poczekać, aż pęcherz na stopie samoistnie pęknie, zaś płyn surowiczy się wchłonie. Można zaklejać go lekkim opatrunkiem, który zapewni dostęp powietrza do otartego miejsca. Domowym sposobem są okłady z plasterka cytryny.

Następnym razem lepiej jednak zapobiegać pęcherzom na stopach. Jak? Przede wszystkim należy bardzo dokładnie dobierać obuwie – przed zakupem pochodzić w nich w sklepie, by sprawdzić, czy rozmiar jest dobry, czy nie uwierają. Warto zawsze zakładać skarpety albo rajstopy. Można też przed imprezą użyć na stopy specjalnego preparatu zapobiegającego pęcherzom – w sprayu, pudrze, sztyfcie.