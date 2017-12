Najczęstszą przyczyną problemów z zębami u pacjentów na całym świecie, jest próchnica. Choroba zakaźna, którą nęka ludzkość od początku dziejów. Choroba ta wiąże się z demineralizacją oraz rozkładem twardych tkanek zębów. Przyczyną zmian próchnicowych są przede wszystkim bakterie żyjące w jamie ustnej. Metabolizują one cukry dostarczane wraz z pożywieniem, co prowadzi do powstawania kwasów niszczących zębinę oraz szkliwo. Nieleczona próchnica może spowodować zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie nerek, trzustki czy również rozwój alergii i miażdżycy.

- Statystyki dotyczące próchnicy w Polsce są przerażające. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, choroba ta dotyczy nawet ponad 90 proc. społeczeństwa. Aby zmienić te pesymistyczne dane należy zadbać o kondycję jamy ustnej i zgłaszać się regularnie na kontrole stomatologiczne. Brak widocznych zmian w zębach, często nie świadczy o braku problemu. Nowoczesna diagnostyka, wykrywa nawet najdrobniejsze ubytki w zębach i pozwala na szybkie zdiagnozowanie źródła próchnicy oraz podjęcia skutecznego leczenia - mówi lek. med. chir. stom. Roman Borczyk

Obecnie w stomatologii kontrolowane wykorzystanie gazowego ozonu pozwala zlikwidować bakterie przyczyniające się do powstawania próchnicy. Ozonowanie to metoda, która wykorzystuje silne właściwości utleniające, jakie posiada ozon.

Najpierw, przy pomocy lasera diagnostycznego przeprowadza się badanie, pozwalające dokładnie zidentyfikować zmienione przez próchnicę tkanki. Diagnostyka laserowa pozwala na wykrycie choroby jeszcze przed pojawieniem się ubytku, który wymagałby tradycyjnego leczenia. Następnie stosuje się ozonowanie.

- Tlen pobierany jest z powietrza przez urządzenie zwane ozonatorem, a następnie zmieniany w ozon, który aplikowany jest na leczone zęby specjalnym rękawem. Zabieg trwa jedynie kilkanaście sekund, a jego rezultaty są w pełni satysfakcjonujące – ozonowanie pozwala usunąć aż 99,9 proc. bakterii wywołujących próchnicę. Aby efekt był optymalny, pacjentom podaje się preparaty mające na celu stymulację remineralizacji szkliwa. Cały proces twardnienia i remineralizacji w przypadku próchnicy obejmującej korzenie i bruzdy zębów stałych trwa około 4-12 tygodni - wyjaśnia lek. med. chir. stom. Roman Borczyk

Należy jednak pamiętać, że ozonoterapia jest skuteczna jedynie w przypadku początkowych zmian próchnicowych. Stąd tak ważne są wizyty kontrolne, które pozwolą wykryć próchnicę we wczesnym stadium, zanim pojawi się ubytek.

Dzięki silnym właściwościom dezynfekującym ozon znajduje szerokie zastosowanie w dziedzinach stomatologii, w których eliminacja patogenów decyduje o sukcesie przeprowadzonego leczenia. Poza działaniem przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym i przeciwwirusowym, ozon zwiększa stopień natlenienia tkanek, dzięki czemu przyspiesza ich regenerację.

Ozonowanie stosowane jest w endodoncji w celu eliminacji drobnoustrojów z zakażonych kanałów korzeniowych. Ozon dzięki swej postaci gazowej jest w stanie dotrzeć do najmniejszych szczelin skomplikowanego systemu kanałów korzeniowych i skutecznie je zdezynfekować. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powstania zakażeń wtórnych przy jednoczesnym przyspieszeniu gojenia zmian okołowierzchołkowych. Zastosowanie ozonu może niejednokrotnie wyeliminować konieczność stosowania antybiotyków.

Ozon stosowany jest także w chirurgii stomatologicznej, np. do dezynfekcji zębodołu po usunięciu zęba lub celem leczenia trudno gojących się ran. Ozonoterapia zmniejsza ból po zabiegach i przyspiesza gojenie. W periodontologii, dziedzinie stomatologii zajmującej się leczeniem chorób dziąseł, ozon umożliwia dokładną dezynfekcję kieszonek dziąsłowych i śluzówki oraz leczenie zmian zapalnych. Ozonoterapia pozwala również skutecznie leczyć opryszczkę.