W Gorzowie Wielkopolskim Marcin Sawicki z "Dzień Dobry TVN" spotkał się z Andrzejem Szmitem, który opowiedział o szlabanie, który zablokował drogę karetce. Do jakiego zdarzenia jechali ratownicy? Jak zakończyła się ta historia? W studiu programu ratownik medyczny Grzegorz Bogusz wyjaśnił, co opóźnia czas dotarcia karetki do chorego.

Źródło: Agencja X-News