Projektowana zmiana ustawy jest reakcją komisji na petycję, skierowaną do Sejmu przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców. Związek chce, by pacjent za życia wyraźnie wyraził swoją wolę dotyczącą tego, komu po jego śmierci można udostępnić wiedzę o jego stanie zdrowia za życia.

Obecnie, po śmierci pacjenta lekarz nie może odmówić informacji o stanie zdrowia zmarłego osobie bliskiej. Osoba bliska w tym kontekście to: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, osoby bliskie miałyby prawo do informacji o stanie zdrowia zmarłego, ale tylko wtedy, gdy za życia pacjent wyraził zgodę na takie dysponowanie informacjami o nim. Innym osobom bliskim mogłaby być udostępniona za zgodą sądu, o ile pacjent za życia nie wniósłby sprzeciwu wobec takiego dysponowania wiedzą o nim. Sąd mógłby decydować także o zakresie ujawnienia informacji.

Jak uzasadniają autorzy petycji, zmiany uwzględnią "charakter relacji pacjenta z konkretnymi osobami bliskimi".

Propozycję zmiany pozytywnie zaopiniowało Ministerstwo Zdrowia.