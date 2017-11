Wiekowe zaufanie

Fakt, iż akupunktura przetrwała do dziś dowodzi, że przekonanie o jej skuteczności mimo upływu czasu nie zostało zachwiane. Jej nadrzędnym celem jest poprawa stanu zdrowia, w tym zmniejszenie odczuwania bólu w przebiegu różnych schorzeń. Osoba wykonująca akupunkturę ocenia przepływ energii i wpływa na zdrowie pacjenta poprzez stymulowanie niektórych punktów akupunkturowych. Według tradycyjnej teorii medycyny chińskiej punkty akupunkturowe znajdują się w szczytowych miejscach, przez które przepływa energia. Opierając się na aktualnych badaniach klinicznych i przekładając dawne teorie na klasyczną medycynę, wiadomo, że mechanizm działania akupunktury odbywa się przez reakcje neuro-wegetatywne, które są efektem drażnienia określonych receptorów układu nerwowego. – Metoda znajduje bardzo szerokie zastosowanie – wykonuje się ją w terapii rozmaitego rodzaju bólu, zaburzeniach czynnościowych, takich jak nadciśnienie, migreny, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, nerwice, bezsenność, schorzeniach układu hormonalnego, oddechowego i krążenia, dolegliwościach ortopedycznych czy chorobach neurologicznych - mówi lek. med. Justyna Okupniak, specjalista chorób wewnętrznych, aurikuloterapeuta, konsultant żywienia z poznańskiej przychodni i szpitala MedPolonia.

Po igle do źródła bólu

Sama technika nakłuwania ciała została rozwinięta dzięki licznym badaniom i rozwojowi technologicznemu. Dziś do akupunktury stosuje się jednorazowe, sterylne igły. Są one specjalnie polerowane, wykonane najczęściej ze stali chirurgicznej, lecz można spotkać także igły posrebrzane. – Niezależnie od stopu, z jakiego są wykonane, igły muszą posiadać atest będący gwarancją sterylności i bezpieczeństwa – dzięki specjalnej budowie ostrza są łatwe do wprowadzenia i wykazują dużą odporność na złamania. Wykonanie i minimalna grubość igieł oraz fakt płytkiego ich wprowadzania sprawiają, że zabiegi nie wykraczają poza ból spowodowany ukłuciem, czasem są nawet bezbolesne - wyjaśnia lek. med. Justyna Okupniak z MedPolonii. Po wbiciu igły terapeuta może pozostawić ją na określony czas w konkretnym punkcie lub manipulować nią w celu osiągnięcia pożądanych efektów. W czasie jednego zabiegu wykorzystuje się zwykle kilka igieł. Igły te są znacznie cieńsze od tych stosowanych przy zastrzykach. Poprawa zdrowia jest zwykle odczuwalna już po pierwszym zabiegu, lecz przy poważniejszych schorzeniach stosuje się zwykle od 5 do 10 seansów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Atutów akupunktury jest wiele - to bezpieczna technika o znikomym prawdopodobieństwie wystąpienia skutków ubocznych. Akupunkturę stosuje się często w połączeniu z innymi metodami, przez co zwiększa się jej skuteczność. To także doskonała alternatywa dla osób, które nie reagują lub nie mogą przyjmować tradycyjnych środków przeciwbólowych. Istnieją także przeciwwskazania dla akupunktury - nie powinny z niej korzystać osoby cierpiące na choroby krwi związane z zaburzeniami krzepnięcia, posiadające wszczepiony rozrusznik serca lub będące w ciąży. – Zanim dojdzie do wykonania zabiegu, specjalista przeprowadza dogłębną analizę stanu zdrowia pacjenta oceniając w ten sposób możliwość przeprowadzenia akupunktury. Wysokie bezpieczeństwo akupunktury polega na precyzyjnym określeniu dolegliwości, przy których może być ona zastosowana. Warto również zaznaczyć, że w międzynarodowych publikacjach medycznych znajdujemy coraz więcej doniesień o badaniach klinicznych, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo tej metody – tłumaczy lek. med. Justyna Okupniak z MedPolonii.