Andrzej Duda był pytany w radiu RMF FM, czy skutecznie rzucił palenie. - Tak, jestem niepalący - odpowiedział prezydent. Pytany, czy było to dla niego bardzo trudne, odparł: Nawet nie tak bardzo.

- Oczywiście, jest taki dowcip: "nic prostszego niż rzucić palenie, robiłem to wiele razy". Rzeczywiście paliłem i przyznam szczerze, że nie byłem z tego specjalnie dumny, że palę papierosy. Udało mi się rozstać z paleniem, do czego zachęcam zresztą wszystkich. I to w styczniu będzie już rok. Od tego czasu nie zapaliłem ani jednego papierosa - powiedział prezydent.

Pytany, czy rzucenie palenia było postanowieniem noworocznym, prezydent powiedział, że akurat było to w połowie stycznia.

- Jestem z tego zadowolony. Trochę wróciłem do takiego bardziej sportowego trybu życia, też się cieszę, bo trochę się kondycyjnie poprawiłem, co sprzyja. Tak, jestem zadowolony bardzo, że udało mi się rozstać z papierosami, mam nadzieję, że do tego nie wrócę - dodał prezydent.