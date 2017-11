Stany zapalne w obrębie jamy ustnej wpływają niekorzystnie na zdrowie całego organizmu. Bakterie powodujące choroby zębów i dziąseł mogą dostać się wraz z krwiobiegiem do serca, nerek, stawów wywołując groźne choroby.

- Obecnie stomatologia korzysta z wielu osiągnięć technologicznych, które pozwalają skutecznie wyleczyć zęby jednocześnie będąc komfortowe dla pacjenta i nie powodując bólu. Przykładem może być leczenie pod mikroskopem, komputerowe planowanie zabiegów czy też leczenie laserowe. Jednak stosowane dotychczas metody nie były w stanie zagwarantować, że po zakończonym leczeniu w zębie nie rozwinie się infekcja wtórna. To z kolei oznaczało powtórne wizyty u dentysty wciąż z tym samym zębem. Obecnie z pomocą przyszła nanotechnologia. To co wyróżnia nowe preparaty jest dotąd niespotykana ochrona leczonych zębów przed bakteriami po zakończonym leczeniu - mówi lek. med. chir. stom. Roman Borczyk.

Koloidalny roztwór srebra wykazuje szerokie spektrum działania wobec różnych gatunków mikroorganizmów patogennych. Badania naukowe wykazały skuteczność srebra wobec 99,9% bakterii i grzybów odpowiedzialnych za zakażenia wtórne w stomatologii. W przypadku leczenia kanałowego zaobserwowano spadek ilości powikłań o 45%. Wykazano również, że takie preparaty zwiększają wytrzymałość mechaniczną wypełnień stomatologicznych co dodatkowo wpływa na poprawę trwałości leczenia. Srebro i złoto są bezpieczne dla komórek ludzkich, nie powodują zatruć i skutków ubocznych. Stosowanie ich podczas zabiegów stomatologicznych poprawia skuteczność leczenia i często pozwala uniknąć stosowania osłabiających organizm antybiotyków.

- Nanocząstki wykazują silne właściwości przeciwbakteryjne i są skuteczne wobec 99,9% patogenów odpowiedzialnych za zakażenia w stomatologii. Dodatkowo nanocząstki wpływają korzystnie na połączenie wypełnień z tkankami zęba, co przedłuża trwałość leczenia. Oznacza to, że zastosowanie preparatu pozwala zminimalizować ilość wizyt w gabinecie dentystycznym. Nanocząstki srebra i złota stosowane są również podczas leczenia protetycznego – przed osadzeniem korony porcelanowej, mostu czy licówki. Dzięki temu pod uzupełnieniami nie pojawia się próchnica wtórna – dodaje lek. med. chir. stom. Roman Borczyk.

Sprowadzenie cząstek złota i srebra do skali nanometrycznej spowodowało znaczny wzrost ich powierzchni aktywnej, a w efekcie pozwoliło osiągnąć zintensyfikowany potencjał przeciwbakteryjny. Po takiej aplikacji na powierzchni zęba pozostaje antybakteryjna warstwa koloidalnego roztworu. Nawet jeśli po leczeniu na powierzchni kanału lub pod koroną, licówką czy wypełnieniem pozostaną bakterie, co jest niestety nieuniknione, wówczas po zastosowaniu płynu nie są one w stanie się rozwijać. Podobnie w przypadku, gdy bakterie wnikną w mikroszczelinę między zębem a wypełnieniem i uzupełnieniem protetycznym. Szczeliny powstają na skutek sił żucia oraz w efekcie skurczu polimeryzacyjnego materiałów stosowanych do wypełnień ubytków. Przy tradycyjnym leczeniu po kilku latach w zębie rozwinąłby się stan zapalny lub wtórna próchnica wymagająca ponownego leczenia. Jeśli ząb pokryty jest roztworem, bakterie nie mają żadnych szans.

Złoto i srebro od tysięcy lat było stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej czy tybetańskiej. Od zawsze jego lecznicze właściwości wykorzystywali Majowie i Aztekowie. Dziś dzięki wiedzy, nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom możemy na nowo odkryć lecznicze właściwości tego szlachetnego metalu.