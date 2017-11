- W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta pragnie zwrócić uwagę na zagrożenia związane z zasięganiem pomocy w zakresie diagnozowania i leczenia chorób u osób nieposiadających stosowanych uprawnień, oferujących usługi nieuznane naukowo i bez potwierdzonej skuteczności – głosi "stanowisko–apel" rzecznika.

Wskazano w nim, że Rzecznik Praw Pacjenta jest świadomy, iż osoby pozostające w trudnej sytuacji zdrowotnej decydują się na poszukiwanie innych form pomocy niż medycyna tradycyjna, jednakże nierozważne i pochopne decyzje w tym zakresie mogą przynieść efekt odwrotny do oczekiwanego.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby bez uprawnień jest zabronione.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Chmielowiec został powołany na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta 30 października br.; zastąpił na stanowisku Krystynę Barbarę Kozłowską.

Nowy rzecznik - obejmując funkcję - zapowiedział wzmocnienie pozycji sprawowanego przez siebie urzędu w systemie ochrony zdrowia, współpracę z organizacjami pozarządowymi i z samorządami zawodów medycznych oraz dyskusję nad dotychczasowym modelem pozasądowego dochodzenia roszczeń. Chmielowiec uważa, że poziom wiedzy obywateli na temat rzecznika oraz praw pacjenta jest niesatysfakcjonujący i zadeklarował inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne, by zmienić ten stan rzeczy.