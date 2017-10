W ramach programu leczenia, opornego na kastrację, raka gruczołu krokowego na listę wpisano dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu-233). W tym programie, refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu został objęty także lek Zytiga (octan abirateronu) - od 1 listopada refundacją objęto także tych pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

Lek Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach już istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Z kolei lek Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej.

Produkt RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Na listę apteczną wpisany został Nutramigen 3 LGG stosowany w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej. Środek jest refundowany m.in. we wskazaniu alergia na białko mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego oraz alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

W opisie programu leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ wprowadzono zmianę dawkowania dla dzieci.

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1710 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1530).

Dla 256 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 170,10 zł do 1 gr.), a dla 408 - wzrośnie (od 1 gr do 283,50 zł). Ceny detaliczne brutto spadną dla 603 produktów (od 629,77 zł do 1 gr), a wzrosną dla 53 (od 5 gr do 53 gr).

Ogółem, na listę zostaną dodane 72 produkty lecznicze, większość w ramach listy aptecznej, a dwa w ramach katalogu chemioterapii i dwadzieścia w ramach programów lekowych. Dla 23 produktów zostanie dodane wskazanie pozarejestracyjne.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu ich obowiązywania lub odmową refundacji na kolejny okres, w obwieszczeniu nie znajdą się 43 leki obecne w poprzednim obwieszczeniu.