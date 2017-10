"Tak" dla podniesienia wydatków na zdrowie i "nie” dla bezpłatnej opieki medycznej dla każdego – na taki kompromis musiał się zgodzić minister

zdrowia, żeby dostać więcej pieniędzy z resortu finansów. Przeciwko darmowemu dostępowi do leczenia były m.in. Prokuratoria Generalna oraz Ministerstwo Pracy. Obawiały się one, ze takie rozwiązanie zniechęciłoby do opłacania składki zdrowotnej i zmniejszyło wpływy NFZ.

Już na jutrzejszym posiedzeniu rządu może zostać przyjęty projekt podniesienia nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 r. Ale Konstanty Radziwiłł w wywiadzie udzielonym DGP nie wyklucza, ze cel zostanie osiągniety wcześniej.

Minister nie wyklucza też wprowadzenie zmian w systemie rezydentur. Rozważamy pomysł, by wynagrodzenia na rezydentury były wypłacane w formie stypendium (...). Lekarze musieliby potem pracować w Polsce. Gdyby chcieli wyjechać, musieliby zwrócić pieniądze - tłumaczy. Wyjaśnia też, że Dodatkowe pieniądze w pierwszej kolejności trzeba przeznaczyć na rozładowanie kolejek do lekarzy.

WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DGP