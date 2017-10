Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych, wywoływaną przez paramyksowirusy. Prawie wszystkie nieuodpornione dzieci, narażone na kontakt z wirusem, ulegają zakażeniu.

Rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska powiedziała w poniedziałek PAP, że od początku roku w Poznaniu zarejestrowano w sumie siedem przypadków zachorowań na odrę - w tym sześć w ostatnich tygodniach.

Jak podała, od 18 września w Poznaniu zarejestrowano ogółem 18 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę u osób ze społeczności romskiej. Do tej pory 3 przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie.

- 18 września do szpitala trafił, z potwierdzonymi objawami odry, jeden z przedstawicieli społeczności romskiej, grupy koczującej w ogródkach działkowych w Poznaniu. Potem do szpitala zaczęły trafiać romskie dzieci. Wszystko wskazywało na to, że osoby te wzajemnie się zarażały w miejscu zamieszkania. Do 5 października mieliśmy w sumie 18 podejrzeń zachorowań na odrę. Hospitalizowanych zostało 10 dzieci i trzy osoby dorosłe. Do dziś dwa przypadki wykluczono - powiedziała Cyryla Staszewska.

- Po stwierdzeniu pierwszego przypadku zachorowania u osoby ze społeczności romskiej podjęliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który sprawuje nadzór nad miejscem pobytu tych osób. Chodziło o ustalenie liczby narażonych na zachorowanie, oraz wykonanie szczepień przeciwko odrze u osób nieszczepionych, lub nie mających udokumentowanego szczepienia. Nawiązany został też kontakt ze Stowarzyszeniem Społeczności Romskiej w celu rozpropagowania wśród Romów informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień – dodała

Rzeczniczka podała, że dodatkowo w ostatnim czasie stwierdzono odrę u 18-miesięcznego dziecka, u ojca dziecka, a także u kobiety, która mogła zarazić się tą chorobą w poradni.

Cyryla Staszewska powiedziała, że pierwszy w tym roku przypadek zachorowania na odrę w Poznaniu zarejestrowano wiosną. W poprzednich dwóch latach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego stwierdzono dwa i cztery przypadki zachorowań na tę chorobę.

Odra objawia się m.in. gorączką, katarem, kaszlem, zapaleniem spojówek i wysypką. Wysoce zaraźliwy wirus odry rozprzestrzenia się podczas kaszlu lub kichania, przez bliski lub bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa i gardła osoby zakażonej. Szczepienia przeciwko odrze chronią przed zachorowaniem, jak i przed ciężkimi powikłaniami, szczególnie neurologicznymi.