Kampania "Depresja. Naucz się pomagać" ma upowszechniać wiedzę na temat tej choroby. Organizatorzy akcji podkreślają, że depresja to jedna z najgroźniejszych chorób naszych czasów. Nieleczona może trwać latami, a jej konsekwencje bywają tragiczne. Osoba z depresją cierpi, jej bliscy również. Najczęściej dlatego, że widzą, że dzieje się coś złego, ale nie potrafią pomóc.

- Objawy takie jak: niezrozumiały smutek czy obojętność, izolowanie się, przewlekłe zmęczenie, zaniedbywanie obowiązków mogą budzić różne uczucia u drugiej osoby. Może upłynąć dużo czasu, zanim bliscy poznają, że stan ten to nie jest zła wola czy lenistwo, ale depresja, choroba, porównywalna do chorób fizycznych – mówi dr n. med. Iwona Koszewska, specjalistka psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu depresji.

- Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości społecznej na temat depresji. Umiejętność rozpoznania choroby, odpowiedniej reakcji i pomoc w podjęciu decyzji o udaniu się do specjalisty mogą znacznie przyspieszyć proces wychodzenia z choroby – dodaje ekspertka.

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.sposobynadepresje.pl. Można na niej obejrzeć pięć filmów stanowiących zbiór prostych instrukcji pokazujących, co dzieje się z osobą cierpiącą na depresję oraz co w tej sytuacji może zrobić bliski; opatrzono jej tytułami: "Zbliż się", "Po prosty bądź", "Bądź cierpliwy i wyrozumiały", "Dbaj też o siebie", "Współpracujcie ze specjalistą". W filmach zagrali Agnieszka Żulewska i Rafał Maćkowiak, a muzykę skomponował Paweł Mykietyn.

Poza filmami na stronie zmieszczono również rady dla bliskich osób chorych na depresję. Wskazano w nich m.in., że częstym błędem popełnianym przez bliskich, ale także przez znajomych osób z depresją jest odsunięcie się od chorego; osoba depresyjna często sprawia wrażenie, że nie chce kontaktu, dlatego to my musimy wyjść z inicjatywą. Podkreślono również, że innym błędem popełnianym przez osoby towarzyszące chorym na depresję jest zaniedbywanie własnych zainteresowań i przyjemności, dlatego ważne jest zachowanie możliwie "normalnego" trybu życia, podobnego do tego, jaki był przed chorobą osoby bliskiej.

Materiał wizualny to wstęp do szkolenia e-learningowego, które w przystępny sposób tłumaczy, czym jest depresja, jakie są jej objawy i przebieg, jak można jej zapobiegać oraz gdzie chory może szukać pomocy i jak wygląda terapia.

Poza e-learningiem zaplanowane są również szkolenia stacjonarne skierowane do przedstawicieli grup zawodowych najczęściej stykających się z osobami dotkniętymi depresją - pracowników urzędów pracy, opieki społecznej, samorządów, banków oraz nauczycieli szkół średnich. Głównym celem kursów jest nabycie umiejętności wykrywania osób zagrożonych depresją. Chęć udziału w szkoleniach można zgłaszać na adres mailowy: sposobynadepresje@info-systems.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kampania "Depresja. Naucz się pomagać" potrwa do końca 2017 r. Projekt realizowany jest przez Fabrykę Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Więcej informacji na temat kampanii znaleźć można na stronie www.sposobynadepresje.pl.