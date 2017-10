Lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej wszczepili 11-letniej Amelii wewnątrz aorty stentgraft, czyli rurkę na metalowym rusztowaniu. Wprowadzili także stent, czyli metalową siatkę na odcinku trzewnym aorty, dzięki czemu odtworzono tętnice zaopatrujące jelita i nerki w krew. Operację w połowie września przeprowadzili doktor Arkadiusz Kazimierczak i doktor Paweł Rynio.

– W tym przypadku konieczne było dostosowanie metody na miarę, do warunków anatomicznych małej pacjentki. Lekarze zdecydowali się na zastosowanie niestandardowo dużej "zakładki" pomiędzy stentgraftem i siatką, podobnej do teleskopu, by materiał mógł "rosnąć" razem z dziewczynką - informuje rzeczniczka szczecińskiego szpitala Bogna Bartkiewicz.

Jak wyjaśniła, zabieg został przeprowadzony metodą wewnątrznaczyniową, to znaczy „stentgraft wprowadzony został do aorty przez tętnice udowe oraz ramienną”.

Doktor Arkadiusz Kazimierczak przyznał, że była to jedna z najtrudniejszych operacji w jego karierze. – Po pierwsze, to było dziecko w wieku mojej córki. Po drugie, wykonywałem absolutnie nietypowy zabieg, który sam zaprojektowałem w środku nocy i nie wiedziałem, czy to się w ogóle uda – to była operacja ratująca życie. Dwukrotnie reanimowałem Amelię na stole. Jednak jej uśmiech po zakończeniu leczenia wynagradza wszystko – powiedział chirurg.

Mała pacjentka czuje się dobrze. Przyczyny rozwarstwienia aorty na całej jej długości u dziewczynki będą ustalać lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

"Przyczyną rozwarstwienia aorty jest często nadciśnienie tętnicze i dotyka najczęściej mężczyzn około 50-60. roku życia. U dzieci występuje niezwykle rzadko. Obecnie szacuje się, że na świecie jest około 30 przypadków takich zachorowań u osób poniżej 25. roku życia, dzieci jest więc w tej grupie jeszcze mniej" – informuje szpital w przesłanym komunikacie.

Jak podano w komunikacie, zespół chirurgów naczyniowych pod kierownictwem profesora Piotra Gutowskiego z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK nr 2 PUM w Szczecinie pracuje nad metodą leczenia rozwarstwienia aorty od około 2 lat. Podczas operacji Amelki zastosowano nietypową modyfikację, by wprowadzony stent-graft mógł "rosnąć" razem z pacjentem. Dzięki temu metoda ta mogłaby być stosowana u dzieci.