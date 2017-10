Po jakich dolegliwościach kobieta może zorientować się, że coś jest nie tak i że powinna zgłosić się do lekarza zajmującego się ginekologią estetyczną i plastyczną po to, aby poprawić komfort swojego życia?

• Ból podczas stosunku i mniejsze doznania seksualne – to sygnał do zasięgnięcia porady lekarza ginekologii estetycznej. Zwiotczenie pochwy związane z procesem starzenia, urazy poporodowe, a także wysuszenie narządu rodnego mogą wpływać na jakość życia seksualnego.

• Dyskomfort i ból podczas zwykłego funkcjonowania – jeśli kobieta obserwuje, że sprawia jej ból noszenie bardziej przylegającej bielizny, odczuwa ocieranie się narządów rodnych podczas chodzenia, a nawet siedzenie, nie jest to normalne. Może to być spowodowane przerośniętymi wargami sromowymi mniejszymi lub ich odsłonięciem przez zwiotczałe wargi sromowe większe.

• Atrofia – czyli zanik nabłonka śluzówki pochwy. Objawia się dużą suchością pochwy i sromu i wiąże się z dużym dyskomfortem. Wywołują ją takie dolegliwości jak swędzenie i pieczenie, a także odczuwaniem bólu podczas stosunku. Atrofia spowodowana jest zmniejszeniem poziomu kobiecych hormonów płciowych (estrogenów), które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie narządów płciowych. Gdy estrogenów zaczyna brakować, pochwa i srom stają się cieńsze, bardziej wiotkie i słabiej ukrwione. A to bezpośrednio wpływa na stopień ich nawilżenia. Dolegliwość dotyczy wielu kobiet, zwłaszcza w wieku okołomenopauzalnym.

• Wysiłkowe nietrzymanie moczu - to mimowolne, niekontrolowane popuszczanie moczu przez kobiety podczas wysiłku fizycznego. Dolegliwość jest następstwem uszkodzenia lub osłabienia struktur tkanki łącznej i mięśni, które podpierają cewkę moczową. Dysfunkcja powoduje, że nawet pod wpływem niewielkiego, nagłego wysiłku fizycznego, tj. schylanie się, gwałtowny śmiech, bieganie, zmiana pozycji lub kichnięcie, następuje popuszczenie moczu.

• Częste infekcje i stany zapalne dróg rodnych – mogą być spowodowane suchością pochwy lub poszerzeniem przedsionka pochwy, która wtedy jest delikatna, krucha, podatna na otarcia i urazy. Dodatkowo zwiotczałe wargi sromowe nie chronią już tak jak kiedyś wejścia do pochwy, przez co łatwiej przedostają się do niej drobnoustroje i wywołują infekcje.

• Urazy poporodowe – to duża grupa dolegliwości, które są wskazaniem do interwencji w gabinecie ginekologii estetycznej i plastycznej. W czasie porodu siłami natury często dochodzi do uszkodzenie krocza oraz pęknięcie brzegów szyjki macicy. U niektórych kobiet występuje również zespół ziejącego sromu. Oznacza to, że szpara sromowa jest rozchylona. Często towarzyszy temu tzw. „niskie krocze”. Kobieta po trudnym porodzie szybko orientuje się, czy jej narządy rodne wróciły do normy, czy jednak nie i odczuwa ból, dyskomfort oraz mniejszą satysfakcję seksualną.

dr Tomasz Basta / Materiały prasowe