Sieć szpitali to jedna z głównych zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia przez ministra Konstantego Radziwiłła. Zdaniem szefa resortu zdrowia nowe rozwiązania m.in. poprawią koordynację leczenia pacjenta i zapewnią lepszą dostępność do poradni przyszpitalnych.

Szpitale sieciowe są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Resort wskazywał, że zapewni to lepszą skuteczność leczenia, a pacjenci nie będą musieli sami szukać opieki specjalisty.

Zmiany obejmą także organizację punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które będą funkcjonować przy szpitalach I-III stopnia. Szpitale będą mogły łączyć tę działalność z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji udzielanych w innych komórkach organizacyjnych placówki, co - jak wskazuje MZ - ma pozwolić na "bardziej elastyczne wykorzystanie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej".

Takie rozwiązanie ma pomóc w skróceniu kolejek w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, gdzie ciężko chorzy pacjenci wymagający szybkiej interwencji medycznej często musieli czekać w jednej kolejce z lżej chorymi, którzy nie zdążyli z wizytą u lekarza w swojej przychodni. Teraz osobom lżej chorym szpital zapewni pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Szpitale zakwalifikowane do sieci mają gwarancję 4-letniej umowy z NFZ. Są finansowane w formie ryczałtu, ale jego wysokość będzie zależała od zakresu świadczeń wykonanych i sprawozdanych w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. Ryczałt będzie też uzależniony od parametrów jakościowych, przykładowo na większe finansowanie mogą liczyć placówki, które mają certyfikat Centrum Monitorowania Jakości lub własne laboratorium diagnostyczne.

Minister Radziwiłł zapewniał, że zmiany w finansowaniu szpitali są dobrze przygotowane i placówki dostaną więcej środków niż otrzymywały dotychczas. - Wydaje się, że perspektywa na przyszły rok też jest niezła, chociaż oczywiście ciągle zabiegamy o to, aby finansów w służbie zdrowia było więcej - powiedział.

Sieć tworzą 594 szpitale, w których w sumie jest ponad 145 tys. łóżek. Placówki zostały podzielone na kilka poziomów.

Do poziomu szpitali I stopnia zakwalifikowano 283 placówki, a do szpitali II stopnia (realizujących bardziej skomplikowane świadczenia) - 96. Do szpitali III stopnia (wieloprofilowych szpitali specjalistycznych) - zakwalifikowano 62 placówki.

W sieci znajdzie się także 20 szpitali onkologicznych, 30 pulmonologicznych, 13 pediatrycznych i 90 placówek ogólnopolskich (instytutów oraz szpitali klinicznych). Resort zapewnia, że w sieci znajdują się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych.