We wtorek władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego podpisali umowę na realizację tej inwestycji.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że to kolejna inwestycja w szpitalach podległych samorządowi województwa. W ostatnich latach powstały między innymi filie Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy i Jeleniej Górze czy Breast Unit - Centrum Chorób Piersi we Wrocławiu.

– W sumie w naszych szpitalach rocznie leczonych jest około 80 tysięcy pacjentów chorych na nowotwór. To bardzo ważne, żeby w tym trudnym czasie zmagania się z chorobą mieli najlepsze warunki do leczenia. Dlatego dziś podpisujemy umowę na kolejną nową inwestycję onkologiczną, tym razem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu – powiedział Przybylski.

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Nowotworów powstanie w ramach pierwszego etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Rozbudowany zostanie główny zespół budynku tego szpitala. Powstanie pięciokondygnacyjny obiekt, który zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu prof. Wojciech Witkiewicz podkreślił, że w nowym ośrodku będą znajdować się pomieszczenia chemioterapii dziennej i poradnie ambulatoryjne oraz stacjonarny oddział chirurgii onkologicznej. – Będzie tam też stacjonarny oddział chemioterapii onkologicznej, oddział ginekologii onkologicznej oraz pracownia cytostatyków i pomieszczenie konsylium - wyjaśniał prof. Witkiewicz.

Budowa Ośrodka Diagnostyki i Terapii Nowotworów powinna zakończyć się w 2018 roku. Inwestycja będzie kosztować ponad 35 milionów złotych, z czego 29 milionów złotych pochodzi z unijnej dotacji. Według szacunków nowy ośrodek przyjmie w 2019 roku około 10 tysięcy pacjentów.

