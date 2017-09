Jelitówkę wywołują wirusy, najczęściej rotawirusy albo adenowirusy i astrowirusy, dlatego jej leczenie polega na łagodzeniu objawów. A są one bardzo uciążliwe. To ból brzucha, wymioty, biegunka, osłabienie, niekiedy gorączka, dreszcze, ból głowy i mięśni. Są one na tyle intensywne, że chory nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Co pomaga na grypę żołądkową? Na pewno nawadnianie, by uzupełnić braki spowodowane biegunką i wymiotami. Po każdej wizycie w toalecie należy wypić szklankę ciepłej wody, słabej herbaty lub herbatki ziołowej, np. z szałwii (działa przeciwzapalnie) czy rumiankowej (działa przeciwzapalnie i przeciskurczowo). Przeciwbiegunkowo zdziała natomiast napar z suszonych czarnych jagód. Konieczne jest uzupełnianie utraconych składników mineralnych – sodu, potasu, magnezu. Dlatego warto sięgać po specjalne preparaty z elektrolitami. Pomocna jest także kuracja witaminą C, która uszczelnia naczynia krwionośne śluzówki i chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Aby zapewnić organizmowi siłę w walce z wirusem, należy jak najwięcej odpoczywać. Nawet jeśli objawy nie są nasilone, trzeba zostać w domu, bo grypa żołądkowa jest bardzo zaraźliwa – przenosi się drogą kropelkową i pokarmową. Objawy pojawiają się już po około 12 godzinach od zakażenia. Jeśli choruje jeden członek rodziny, jest duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych dniach zachorują inni domownicy.

Utrzymanie bardzo skrupulatnej higieny osobistej i czystości w pomieszczeniach (częste wietrzenie i dezynfekowanie dotykanych przedmiotów), w których przebywa i z których korzysta chory, to podstawa, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Grypa żołądkowa odbiera apetyt. I dobrze. Warto się przegłodzić, a jedynie nawadniać. Po kilku godzinach lub cały dzień od ustąpienia silnych objawów można zjeść zupę z ryżem, banany, gotowaną pierś z kurczaka, sucharki.

Jelitówka może trwać tylko dobę albo kilka dnia. Po jej ustąpieniu trzeba odbudować zniszczoną florę jelitową, która m.in. odpowiada za odporność organizmu. Trzeba przyjmować probiotyki – albo wraz z dietą (kefiry, kiszonki), albo w suplementach diety.

Uwaga! Jeśli grypę żołądkową ma dziecko lub osoba starsza, należy skonsultować się z lekarzem, bo łatwo o odwodnienie, które jest niebezpieczne dla życia.

Co ciekawe, choć nazwa wskazuje na grypę, choroba nie ma związku z wirusem grypy. Wspólnymi objawami dla jelitówki i grypy są osłabienie i ogólne rozbicie.