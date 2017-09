Eman Ahmed Abd El Aty nie wierzyła, że jeszcze kiedykolwiek będzie w stanie samodzielnie opuścić dom, kiedy zgłosił się do niej hinduski lekarz Muffazala Lakdawala, który podjął się przeprowadzenia operacji, mającej na celu zmniejszenie żołądka. Tak doktor Lakdawala chciał pomóc jej zrzucić setki kilogramów.

Kobietę przetransportowano samolotem do Indii, ale zanim do tego doszło, trzeba było wyburzyć ścianę w budynku i użyć dźwigu, by wydostać ją z jej egipskiego mieszkania. Eman Ahmed od wielu lat nie była bowiem w stanie poruszać się o własnych siłach.

W lutym 2017 roku pacjentkę poddano zabiegowi zmniejszenia żołądka. Operacja się udała i kobieta zaczęła szybko tracić zbędne kilogramy – w sumie schudła o 330, osiągając wagę 170 kilogramów. Wtedy jednak pojawiły się kłopoty ze zdrowiem i Ahmed w maju tego roku trafiła na terapię do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zmarła 25 września, 16 dni po jej 37. urodzinach, wskutek – jak podano – komplikacji w pracy serca i nerek.

