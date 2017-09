Dr Andrzej Krajewski, doświadczony chirurg plastyk opowiada jak odjąć sobie lat dzięki chirurgicznej korekcji powiek

Coraz więcej kobiet i mężczyzn korzysta z usług gabinetów medycyny estetycznej. Popularne są wypełniacze, toksyna botulinowa, lasery napinające skórę. Czy takie zabiegi wystarczą, by przeciwdziałać oznakom starzenia się?

Dr Andrzej Krajewski: Z pewnością odpowiednia pielęgnacja domowa i zabiegi kosmetyczne, a także medycyna estetyczna pomagają dłużej zachować młody wygląd. W pewnym momencie jednak, aby uzyskać zadowalający efekt, trzeba sięgnąć po bardziej radykalne metody – tu z pomocą przychodzi chirurgia plastyczna.

Kiedy najlepiej zdecydować się na te radykalniejsze metody?

Jest to z pewnością kwestia indywidualna. To, co decyduje o młodym wyglądzie, to nie tylko skóra bez zmarszczek, ale także owal twarzy i „otwarte” spojrzenie. Skóra powiek jest bardzo cienka i stosunkowo szybko widać tam ubytki włókien kolagenowych, przez co skóra wiotczeje, a powieka opada. Często zresztą tzw. opadające powieki są problemem także młodych osób. Rozwiązaniem jest chirurgiczna korekcja.

Na czym polega zabieg korekcji powiek?

Blepharoplastyka czyli zabieg korekcji powiek, który polega na usunięciu nadmiaru skóry z powieki górnej, dolnej lub obu naraz. W większości wypadków wszystko jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Efektem jest przywrócony młody, wypoczęty wygląd powiek, oko staje się bardziej otwarte, a cała twarz nabiera młodzieńczego, promiennego wyglądu.

Czy zabieg pozostawia ślady?

Cięcie skóry ma miejsce w mimicznej zmarszczce, dzięki czemu widoczność śladów po operacji jest zredukowana do minimum. Okres rekonwalescencji trwa od 1 do 2 tygodni. W tym czasie powieki mogą być opuchnięte, a oczy wrażliwe, np. na wiatr – pomagają zimne okłady i okulary przeciwsłoneczne. Plastyka powiek to stosunkowo prosty zabieg, po którym pacjent może szybko powrócić do normalnej aktywności i co ważne nie ma konieczności hospitalizacji. Z tego powodu, a także ze względu na wyraźne rezultaty, to jeden z popularniejszych sposobów na odjęcie sobie lat.