Pewnie anonimowo. Ja się nie boję mówić publicznie, bo tak to wygląda. Część osób z premedytacją wykorzystuje znajomości i trafia na SOR, choć doskonale wiedzą, że nie mają stanu zagrożenia życia, a często nawet zdrowia.

Ile pan odbiera telefonów od znajomych, żeby pomóc w załatwieniu badań w szpitalu?

Nauczyłem znajomych, że nie pomagam.

Pana koledzy pomagają.

To jest kwestia sumienia i etyki.

Ilu jest VIP-owskich pacjentów w szpitalu, w którym pan pracuje? Tu, na Szaserów, w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Nie wszyscy przechodzą przez SOR. Ale takich, którzy przechodzą, jest tygodniowo kilku. VIP to nie musi być przedstawiciel władzy, o przyjeździe którego dowiadujemy się kilka godzin wcześniej. Bo są różne poziomy tej ważności. Są osoby, które mają znajomości, i dowiadujemy się, że przyjedzie ktoś od ministra lub posła. Pamiętam panią, która przyszła z mężem na zdjęcie szwów. Tłumaczę, że od tego są poradnie, a nie SOR. I słyszę: – Czy wobec tego, że jestem sędzią Sądu Najwyższego, to już się w tym kraju nic nie da załatwić? Ja na to: – Niech się pani odwróci i powie tym ludziom, którzy tu czekają od wielu godzin, że jest pani sędzią SN i chce być pani traktowana lepiej niż oni. Skończyło się tak, że wyszedł jeden z lekarzy i poprosił ich do gabinetu. Nie było żadnej rejestracji w systemie szpitalnym. Każdy, kto może sobie pomóc, to sobie pomaga.

I ja – po doświadczeniach z moim ojcem, który został przywieziony karetką i spędził na SOR-ze 22 godziny – będę o tym pamiętać.

Jeśli jakiś minister przyjechałby na SOR i najpierw poczekałby godzinę albo dwie do badania kwalifikacyjnego, triage’u, zakwalifikował się do jednego z pięciu kodów priorytetowych ze względu na stan zagrożenia życia, a potem – w zależności, w której strefie by się znalazł – znów poczekał osiem godzin na wyniki badań, to na SOR-ach szybko by się coś zmieniło. Teraz jest tak, że minister, jego rodzina czy znajomi ani chwili nie czekają. Są VIP-ami.

