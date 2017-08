Wciąż czekamy na zgłoszenia od rodziców - dodała.

Celem projektu jest ocena skuteczności diety z ograniczeniem wybranych cukrów, określanych mianem FODMAP, w leczeniu czynnościowych bólów brzucha u dzieci. Akronim FODMAP oznacza fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i alkohole wielowodorowe. Jest to specyficzna grupa cukrów, która u osób z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego może powodować dolegliwości takie, jak bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunki - zaznaczyła w rozmowie z PAP Katarzyna Boradyn.

Produkty o wysokiej zawartości FODMAP to m.in. jabłka, wiśnie, mango, mleko, jogurty, lody, żyto, pszenica, arbuzy, morele, śliwki, gruszki, grzyby, soki owocowe. Wśród produktów o niskiej zawartości FODMAP można wymienić: mleko ryżowe, produkty bezglutenowe, ryż, warzywa takie jak marchew, sałatę, dynię, pomidory, ziemniaki i owoce takie jak banany, maliny, truskawki, kiwi, czarne jagody a także mleko i jogurty bezlaktozowe, masło i sery twarde.

- W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień naukowych, dotyczących roli pokarmów w prowokowaniu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Istnieją badania, które dowodzą, że dieta z ograniczeniem FODMAP może zmniejszać nasilenie objawów u osób cierpiących na zespół jelita drażliwego. Nie spotkaliśmy się jednak z badaniami, które sprawdzałyby skuteczność diety wśród dzieci z czynnościowymi bólami brzucha - wyjaśniła Katarzyna Boradyn.

Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego, w tym między innymi czynnościowe bóle brzucha, należą do jednych z najczęstszych dolegliwości występujących wśród dzieci. Cierpi na nie od 10 do 20 proc. małych pacjentów. Definiowane są jako przewlekłe lub nawracające objawy ze strony przewodu pokarmowego, niemające podłoża zapalnego, których przyczyną nie są wady anatomiczne, metaboliczne czy procesy nowotworowe.

Promotorami pracy są prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta ze Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz prof. Katarzyna Przybyłowicz z Katedry Żywienia Człowieka UWM.

- Profesor Elżbieta Jarocka-Cyrta przeprowadza ocenę stanu zdrowia dzieci pozostających pod opieką Poradni Gastroenterologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Następnie u zakwalifikowanych do projektu pacjentów z czynnościowymi bólami brzucha wykonywane są wodorowe testy oddechowe, które pozwalają stwierdzić, czy procesy trawienia i wchłaniania węglowodanów przebiegają prawidłowo. Oceniony zostanie również sposób żywienia, stan odżywienia na podstawie pomiarów antropometrycznych i poziom aktywności fizycznej dzieci - wyjaśniła Katarzyna Boradyn.

Jak dodała, po zakończeniu badań wstępnych dzieci zostaną losowo przydzielone do dwóch grup badawczych. Jedna z grup przez cztery tygodnie będzie otrzymywała tradycyjną dietę opartą na zaleceniach NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Druga grupa dzieci otrzyma posiłki przygotowywane w oparciu o założenia diety z ograniczeniem cukrów FODMAP.

Dieta, którą będzie dostarczała rodzicom firma cateringowa, będzie przygotowywana przez naukowców z Katedry Żywienia Człowieka i dostosowana do potrzeb żywieniowych dzieci w określonych przedziałach wiekowych. Rodzice dzieci w czasie trwania interwencji żywieniowej będą prowadzić kartę obserwacji m.in. nasilenia i ilości epizodów bólowych brzucha. Przebadanych w sumie ma być ok. 40 małych pacjentów z okolic Olsztyna.

- Chcemy sprawdzić, czy dieta którą zaproponujemy, może być w przyszłości wykorzystywana jako element terapii dietetycznej, który poprawi jakość życia zarówno dzieci jak i ich rodziców - dodała.

Projekt badawczy jest finansowany kwotą 150 tys zł z Narodowego Centrum Nauki.