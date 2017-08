Zdecydowana większość Polaków ma przynajmniej jeden problem z włosami. Najpopularniejszym jest łupież (28% badanych), przetłuszczająca się skóra głowy (20%), wypadanie włosów (27%) oraz przesuszone końcówki (17,5%). W badaniu przeprowadzonym na zlecenie WS Academy Wierzbicki&Schmidt, profesjonalnej marki kosmetyków do pielęgnacji włosów, tylko 15% ankietowanych wskazało, że nie ma żadnych kłopotów z włosami.

Mimo powszechnych dolegliwości, większość (71%) do pielęgnacji na co dzień używa wyłącznie szamponu. Tylko 31,5% sięga również po odżywki ze spłukiwaniem, w dalszej kolejności po maski (20%) i odżywki bez spłukiwania (16%). Wybierając kosmetyki 40% badanych kieruje się jakością, częściej niż co trzeci (36%) ceną, a 30% także dopasowaniem do potrzeb. A jakie znaczenie ma skład? Tylko 5% Polaków deklaruje, że zna wiele składników kosmetyków i tyle samo osób stara się analizować etykiety. Aż 30% ankietowanych nie rozpoznaje niestety składu i interesuje się jedynie przeznaczeniem kosmetyku, a 21% zapoznaje się z nim tylko wówczas, gdy szuka specjalistycznego produktu.

Chociaż znajomość składów kosmetycznych nie jest mocną stroną Polaków, 76% deklaruje poszukiwanie informacji na temat pielęgnacji włosów. Reszta robi to według własnego uznania. Głównym źródłem wiedzy są portale internetowe (35%), konsultacje z fryzjerem (29%), a także blogi (23%). Często wiedza lub intuicja okazuje się jednak niedostateczna, bowiem ciągle popełniamy błędy pielęgnacyjne. 44% ankietowanych trze włosy po umyciu ręcznikiem, 26% aplikuje szampon bezpośrednio na skórę głowy, a co czwarty zasypia z mokrą głową lub przesusza włosy gorącym powietrzem suszarki. Wiele osób popełnia niestety kilka grzechów jednocześnie, co zwiększa ryzyko uszkodzenia kosmyków i podrażnień skóry głowy.

Realizacja SW RESEARCH, zlecenie WS Academy Wierzbicki&Schmidt, metoda CAWI na 1045 Polaków w wieku 18-40 lat.