Odżywki sportowe to preparaty przeznaczone dla sportowców, które mają zwiększyć ich wytrzymałość, siłę czy szybkość. Są to produkty o bardzo różnorodnym składzie, zawierające m.in. węglowodany, białka lub witaminy i minerały.

- Odżywki zwiększają lub zmniejszają metabolizm komórkowy w zależności od potrzeb i predyspozycji sportowca, jak również specyfiki danej dyscypliny sportu. Najczęściej zwiększają zasoby energetyczne - sportowcowi przede wszystkim o to chodzi - opowiada biochemik z AWF w Poznaniu, dr Tomasz Podgórski.

Naukowiec zauważa, że w skład dostępnych w sklepach preparatów dla sportowców wchodzą substancje, które bardzo często znajdują się we wnętrzu komórki, np. adenozynotrójfosforan, czyli związek będący "nośnikiem energii" w komórce.

- Tym samym preparaty te mają zwiększać po prostu zasoby energetyczne komórek w ciele sportowca - mówi ekspert.

Według biochemika przyjmowanie przez sportowców wyczynowych odżywek jest nieuniknione. - Nie zawsze jest możliwość dostarczenia takiej ilości tych substancji z pożywieniem. Objętościowo sportowiec nie byłby w stanie ich spożyć wraz z pokarmem. Dlatego od odżywek nie możemy czasem uciec - stwierdza dr Podgórski.

Natomiast w sporcie rekreacyjnym i życiu codziennym odżywki sportowe można z powodzeniem zastąpić składnikami dostępnymi w pokarmie - uważa naukowiec.

Dr Podgórski zachęca do uważnej lektury składu odżywek przed podjęciem decyzji o ich zakupie.

- Wśród tysięcy substancji obecnych na rynku jedynie pięć uznawanych za działających pozytywnie na wydolność sportową; jednocześnie nie są zakazane przez m.in. Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Są to substancje, które bardzo często spotykamy w produktach spożywczych i spożywamy na co dzień. Należy do nich kofeina (obecna w kawie), wodorowęglany - główny składnik wód mineralnych, sok z buraków oraz dwie syntetyczne substancje - kreatyna oraz beta alanina - wylicza naukowiec.

W jego ocenie dużą część z tych substancji można spożywać wraz z naturalnymi produktami spożywczymi. Jednak zwłaszcza w przypadku kreatyny i beta alaniny na dłuższą metę wyczynowcy są zmuszeni do suplementacji w postaci odżywek.