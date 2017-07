Na szczęście, jak powiedziała w "Dzień Dobry Wakacje" Ewa Sady z Samodzielnego Zakładu Entomologii Stosowanej SGGW, polskie komary na razie są niegroźne. Groźne są za to komary w innych częściach świata, które niestety coraz częściej docierają do Europy i zaobserwowano je już w Grecji, we Włoszech czy we Francji.

- Coraz częściej podróżujemy, świat jest dla nas otwarty i to jest właśnie przyczyna, dlaczego te zachorowania sieją taki postrach. To właśnie osoby podróżujące są narażone na te zachorowania związane z komarami - powiedziała Sady.

Źródło: Agencja X-News