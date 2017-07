Pomysłodawcami i konstruktorami mechanizmu są Jacek Mucha i Jacek S. Tutak.

Urządzenie, służące do wykonywania ćwiczeń przypominających wstawanie z krzesła, składa się z kilku modułów: pod stopy, siedziska, oparcia wraz z rączkami oraz wysięgnika z monitorem. Każdy z modułów wyposażony został dodatkowo w czujniki siły nacisku uwzględniające m.in. reakcję każdej stopy osobno. W czujniki zostały również wyposażone poręcze. Ponadto moduły pod stopy i siedzisko mają możliwość zmiany kąta nachylenia.

Jeden z konstruktorów Jacek S. Tutak wyjaśnił PAP, że każdy z modułów może być wykorzystywany w ćwiczeniach oddzielnie. Zauważył, że osoby po udarze, a także starsze, mają często zaburzoną koordynację ruchów, równowagę. Zdarza się – jak mówił – że będąc wśród ludzi mogą zostać lekko popchnięci, czy potrąceni, w wyniku czego upadają, co w konsekwencji może prowadzić do złamań. To z kolei powoduje, że z obawy przed powtórzeniem się sytuacji, zamykają się w domu.

Nowe urządzenie ma im pomóc w rehabilitacji. Np. moduł pod stopy poprawia równowagę, zdolność koordynacji ruchów, umożliwia ćwiczenie balansu ciałem, siłę mięśni, przez co może poprawić u pacjentów pewność siebie; sprawić, że nie będą się zamykać w czterech ścianach – mówił w rozmowie z PAP Tutak.

Wyjaśnił, że urządzenie posiada rozwiązania niestabilnego podłoża, które wprowadzają dodatkowe bodźce, na podstawie których pacjent samodzielnie uczy się stosownie reagować i unikać upadków – tłumaczył Tutak.

Dodał, że ćwicząc na module pod stopy pacjent może też rozłożyć ruchomą poręcz i w razie konieczności chwycić się jej, chroniąc przed upadkiem.

Urządzenie zostało wyposażone także w moduł diagnostyki i raportowania postępów prowadzonej rehabilitacji. Ponadto pacjent może uzupełniać te ćwiczenia zestawem gier w wirtualnej rzeczywistości, które także pomagają w ćwiczeniu równowagi. Konstruktorzy zapowiedzieli, że będą udoskonalać opracowane rozwiązanie. Chcą m.in. dołączyć do urządzenia specjalne gogle do zestawu gier.

Tutak podkreślił, że urządzenie do rehabilitacji wstawania z krzesła, zwłaszcza dla osób po udarach mózgu i osób starszych zapewnia możliwość wzmocnienia ogólnej kondycji zdrowotnej pacjenta.

Urządzenie przedstawiono na 10. Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, które odbyły się pod koniec czerwca w Katowicach.