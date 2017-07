PPOZ zwróciło uwagę, że zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", dziecko, u którego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, ma (według wskazań medycznych) nieograniczony dostęp do wyrobów medycznych, a w szczególności do środków higienicznych. Limity obowiązują natomiast innych pacjentów do 18. roku życia, u których ciężkie upośledzenie albo choroba są wynikiem innych okoliczności, na przykład urazów lub zakażeń.

Uważamy, że to nie czas i okoliczności powstania dolegliwości zdrowotnych, ale aktualny ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do korzystania bez limitów z wyrobów medycznych, ułatwiających codzienną opiekę – podkreśla prezes PPOZ Bożena Janicka.

Galeria Przejdź do galerii » YouTuber ReZigiusz otworzył plac zabaw dla chorych i niepełnosprawnych dzieci Prawie 327 tysięcy złotych - taką kwotę w charytatywnej akcji "ReZimy Dobrem" uzbierał dzięki zaangażowaniu swoich fanów popularny YouTuber Remigiusz "ReZigiusz" Wierzgoń. Całą kwotę przeznaczył na wybudowanie specjalnego, nowoczesnego, integracyjnego, rehabilitacyjnego placu zabaw w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

PPOZ zaapelowało do premier Beaty Szydło "o podjęcie pilnych działań mających na celu zrównanie praw wszystkich ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci".

Dzieci, u których choroba, czy niepełnosprawność nie wywodzą się z okresu prenatalnego, czy porodu, również na co dzień zmagają się z ogromnym cierpieniem. Wymagają stałej i ciągłej opieki ze strony swoich rodziców i najbliższych. Uważamy, że tacy pacjenci również powinni mieć wsparcie ze strony państwa, które powinno zagwarantować im takie samo prawo do leczenia oraz opieki – podkreśla Janicka.

Niepełnosprawne dziecko na wózku inwalidzkim / Shutterstock / Picasa

Program "Za życiem" ruszył w styczniu. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.