Oddział Badań Klinicznych Wczesnych Faz jest czymś co wypełnia lukę dla polskich pacjentów onkologicznych. Tych badań było bardzo mało, nie byliśmy do tego przygotowani – wyjaśnia Piotr Rutkowski, pełnomocnik dyrektora Centrum Onkologii Instytutu do spraw Badań Klinicznych.

Pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie / Polska Agencja Prasowa / Jacek Turczyk

Wiktor Janicki, dyrektor generalny firmy Roche Polska powiedział, że "jest to szczególny projekt, który posuwa polską naukę do przodu". Dodał, że "wierzy w to, że w instytucie będą powstały polskie leki onkologiczne".

- To jest szansa, aby Polska dołączyła ze swoim potencjałem naukowym, do tych którzy pracują na rzecz przyszłych pacjentów – stwierdził Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia.