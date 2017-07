Liczne, oczekiwane przez pacjentów zmiany objęły program lekowy w terapii zaawansowanego raka jelita grubego. Zdaniem organizacji pacjentów dotychczasowy program był nieskuteczny i nie nadążał za międzynarodowymi standardami. Od soboty pacjenci chorzy na raka jelita grubego mogą liczyć na refundację nowych leków: Avastin i Erbitux (w I linii leczenia) oraz Zaltrap (w II linii leczenia).

- Niemiernie cieszy nas fakt, że w projekcie nowej listy refundacyjnej (...) znalazły się nowe terapie w kolejnych liniach, a także zwiększył się zakres leczenia w pierwszej linii. Na uznanie zasługuje decyzja o podjęciu kompleksowych zmian w programie, o które przez lata zabiegali zarówno pacjenci, jak i klinicyści - komentowała prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystyna Wechmann.

Również chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową w ramach programu lekowego mogą liczyć na refundację nowego środka - Bosulif.

Wzrosną natomiast dopłaty pacjentów do preparatu przeciwwirusowego walgancyklowir; resort zapewnia jednak, że w kolejnych listach ceny tego środka mogą spaść. Jednocześnie firma Roche po ustaleniach z ministerstwem zgodziła się bezpłatnie dostarczyć do szpitali lek Valcyte (Valganciclovirum) przyjmowany przez dzieci w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

Nowe leki pojawiły się także na liście aptecznej. Refundowany będzie lek Modulen IBD dla dzieci i młodzieży z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna oraz lek Minirin Melt we wskazaniu pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u pacjentów powyżej 6. roku życia.

Ogółem na listę refundacyjną wpisano 85 produktów leczniczych, na wykazie nie znajdzie się natomiast 21 leków, które dotąd były refundowane. Dopłata pacjenta spadnie dla 290 leków (od 1031,94 zł do 1 gr), a wzrośnie dla 402 (od 1 gr do 589,68 zł).

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1489 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1467).

Kolejna lista leków refundowanych będzie ogłoszona za dwa miesiące.