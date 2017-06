Do tej pory praktyka była taka, że po pobraniu nerki była ona schładzana, wkładana do lodu i transportowana jak najszybciej do drugiego ośrodka. Tym razem namówiliśmy pacjentów i podzieliliśmy pary tak, by dawca i biorca byli operowani w jednym szpitalu - powiedziała na konferencji prasowej doktor Dorota Kamińska z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu.

Przeprowadzona 12 czerwca transplantacja była czwartym w Polsce krzyżowym przeszczepem nerek od osób niespokrewnionych. W USK we Wrocławiu narząd przeszczepiono dwóm mężczyznom, podczas gdy w tym samym czasie operowano partnerki obu mężczyzn w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 imienia A. Jurasza w Bydgoszczy.

Doktor Dorota Kamińska / Polska Agencja Prasowa / Aleksander KoĂĽmiĂski

Przy takim przeszczepie wymagana jest zgodność grupy krwi i tak zwana zgodność immunologiczna. Gdy ona nie występuje pomiędzy małżonkami lub osobami spokrewnionymi, poszukiwane są pary do transplantacji krzyżowej pomiędzy osobami niespokrewnionymi - powiedziała doktor Kamińska.

Wyjaśniła, że na taką operację potrzebna jest zgoda sądu i w tym przypadku skojarzenie par oraz procedury prawne nie trwały długo, bo zaledwie trzy miesiące.

Biorca nerki Adrian Bartosik (P) i dawca nerki Daniel Burniak (L) / Polska Agencja Prasowa / Aleksander KoĂĽmiĂski

Dodała, że wykonane zabiegi były czwartym krzyżowym przeszczepem nerek w Polsce, ale piątą taką operacją od osób niespokrewnionych, ponieważ w Warszawie wykonano też jedyny w kraju przeszczep tzw. łańcuchowy pomiędzy trzema parami.

Jak podano, w ciągu ostatnich trzech lat w USK we Wrocławiu wykonano najwięcej w Polsce pobrań nerek od żywych dawców metodą laparoskopową. Było takich przypadków 24, w tym 9 już w 2017 roku, co stanowi 30 procent wszystkich przeszczepów rodzinnych w kraju.

Metoda laparoskopowa jest nieinwazyjna i najbezpieczniejsza, najlepsza dla dawcy. Ma to ogromne znaczenie dla samopoczucia pacjenta, dlatego stawiamy na tę metodę - powiedział prof. Romuald Zdrojowy, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej USK.

Biorca nerki Adrian Bartosik (P), dawca nerki Daniel Burniak (C) oraz doktor Paweł Chudoba (L) / Polska Agencja Prasowa / Aleksander KoĂĽmiĂski