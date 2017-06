Na klipie widzimy Posobkiewicza w okularach przeciwsłonecznych i czarnej koszulce, grającego na gitarze elektrycznej na dachu siedziby GIS. W oddali widać panoramę Warszawy na tle zachodzącego słońca.

- Suplementy to nie leki i nie są to też cukierki. Nierozważne zażywanie doprowadzi do usterki. Gdy nie jesteś czegoś pewien, co się w życiu czasem zdarza, o poradę wtedy poproś aptekarza lub lekarza - radzi GIS.

- Więc gdy idziesz do apteki, rób zakupy bez podniety - suplementy to nie leki, to uzupełnienie diety - podkreśla w refrenie.

Posobkiewicz przypomina, że suplementy zawierają witaminy i mikroelementy, jednak należy je przyjmować tylko w uzasadnionych przypadkach. - Gdy je wcinasz bez kontroli zdrowie swe często rujnujesz - ostrzega.

GIS przestrzegł też przed działaniem niektórych specyfików na odchudzanie i potencję. - Zdrowe życie to nie żarty, chcesz uniknąć przykrych zdarzeń - nic sam sobie nie ordynuj, lecz skontaktuj się z lekarzem - śpiewa.

Na zakończenie klipu Główny Inspektor Sanitarny żartobliwie kieruje jeszcze kilka słów do słuchaczy: Po wysłuchaniu skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

https://youtu.be/9F0jOTu2Z44

We wcześniejszych nagraniach Posobkiewicz jako raper Gisu zachęcał m.in. do szczepień, do bycia dawcą narządów, edukował o szkodliwości palenia i apelował o ostrożność przy konsumpcji grzybów.

- Tradycyjne formy powszednieją, warto czasem sięgnąć po niekonwencjonalny sposób, by podnosić świadomość - wyjaśniałPosobkiewicz, gdy pierwszy raz nieszablonowo zdecydował się zabrać głos w sprawach dotyczących zdrowia.