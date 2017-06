Dla kogo jest leczenie ortodontyczne?

Ortodoncja to skuteczny, a przede wszystkim prosty sposób na udaną metamorfozę – zarówno dla zdrowia, jak i urody. Co najważniejsze, jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich, gdyż tak naprawdę nie ma górnej granicy wieku. - Na korektę wad zgryzu mogą się zdecydować dzieci, nastolatki i dorośli, w tym również seniorzy. To jeden z najbardziej popularnych zabiegów z zakresu stomatologii estetycznej, ale jest także wskazaniem w innych przypadkach np. jako etap wstępny do leczenia implantologicznego i protetycznego – mówi lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Kiedy powinniśmy się zgłosić na konsultację ortodontyczną?

Najczęściej jest to zabieg podyktowany względami kosmetycznymi - chęcią poprawy wyglądu i nadania harmonii rysom oraz poprawy funkcjonalności zgryzu – lub obydwoma tymi celami jednocześnie. - Dzięki zabiegom ortodontycznym możemy wyprostować stłoczone zęby, zlikwidować takie wady zgryzu jak przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, pozbyć się nieestetycznych szpar np. diastemy, uniknąć ścierania i kruszenia się zębów – wymienia ekspert.

Leczenie ortodontyczne stosuje się również w przypadku zabiegów implantologicznych (kiedy np. konieczne jest odtworzenie przestrzeni i kości pod implant).

Od czego zacząć?

Podstawą planu leczenia wad zgryzu jest dokładna diagnostyka, na którą składają się zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne oraz modele anatomiczne. To z ich pomocą jesteśmy w stanie wykonać plan leczenia skrojony indywidualnie do potrzeb pacjenta, co pozwala niezwykle precyzyjnie zaplanować zabieg i jego efekty. Ortodonta musi połączyć diagnostyczną bazę z medycznymi przesłankami i doprawić to szczyptą artyzmu. Mimo że każdy pacjent jest inny i wymaga innego podejścia, to każdy pragnie tego samego – pięknego uśmiechu.

Czym się kieruje ortodonta przy wyborze metody leczenia?

Ortodonta dostosowuje rodzaj aparatu do wieku, wady, w tym także preferencji pacjenta. Wybór metod leczenia wad zgryzu jest szeroki – od aparatów ruchomych u dzieci, poprzez aparaty stałe, a także nowoczesne systemy oparte na delikatnej technice bezligaturowej Damon Q oraz zestawy nakładek z tworzywa sztucznego Invisalign lub Clear Aligner.

Zależy mi na idealnie prostych zębach, ale krępuje się noszenia aparatu. To sytuacja bez wyjścia?

Pacjent może się zdecydować na zamki metalowe, ale to opcja jedna z wielu. Zamiast nich możemy wybrać subtelniejsze zamki wykonane np. z porcelany, kryształu górskiego, a także aparaty Invisalign lub Clear Aligner, w zasadzie niewidoczne, a do tego wygodne w użytkowaniu. Coraz częściej u młodych osób aparat ortodontyczny to nie powód do wstydu czy symbol obciachu, wręcz przeciwnie, to świadectwo dbałości o swój wygląd i zdrowie.

Czym jest Invisalign?

Invisalign to metoda korygowania wad zgryzu, oparta na innowacyjnych, amerykańskich technologiach. To, co ją wyróżnia to brak klamer, gdyż Invisalign to zestaw przezroczystych poliuretanowych nakładek. Ich atutem jest wysoka precyzja - milimetr po milimetrze zęby układają się w idealnie równy łuk, następnie wysoka estetyka – aparat jest praktycznie niewidoczny. Po trzecie, wygoda – nakładki możemy dyskretnie zdjąć w przerwie na lunch, przed szczotkowaniem zębów, podczas ważnego spotkania biznesowego czy uroczystości. To zupełne odejście od dotychczasowego wizerunku aparatu ortodontycznego, jako mechanizmu z drucików i zamków na rzecz przejrzystych nakładek z bezzapachowego, bezsmakowego i przyjaznego dla organizmu tworzywa.

Czy można w jakiś sposób skrócić czas noszenia aparatu?

Jak najbardziej. Pacjentom, którzy chcą skrócić czas leczenia ortodontycznego proponowany jest zabieg dekortykacji przyzębia, czyli delikatnego nacięcia wyrostków zębodołowych w kości szczęki.

- Zabieg jest małoinwazyjny - wykonuje się go nie za pomocą tradycyjnych narzędzi chirurgicznych, a metodą zwaną piezochirurgią, z użyciem ultradźwiękowego urządzenia. Całe leczenie trwa około 4–6 miesięcy, w trudniejszych przypadkach do 12 miesięcy, czyli o wiele szybciej - w porównaniu z czasem konwencjonalnego leczenia, które trwa zazwyczaj od 18 do 36 miesięcy – mówi dr Stachowicz.

Czy leczenie ortodontyczne to korzyści tylko estetyczne?

Terapia wad zgryzu to nie tylko wybór natury estetycznej, czyli metoda na pozbycie się kompleksów oraz dodanie sobie atrakcyjności, ale również same korzyści dla zdrowia. Pamiętajmy, że nieprawidłowo ułożony zgryz to szereg komplikacji. - Grożą nam m.in. paradontoza, próchnica, zgrzytanie zębami, zaburzenia żucia i kruszenie się zębów oraz generalnie większa podatność na wszelkie uszkodzenia szkliwa. Wiele z tych dysfunkcji może powodować poważne choroby ogólnoustrojowe, bóle głowy i szyi, zaburzenia pokarmowe, choroby serca, cukrzycę i udary. Do tych schorzeń może bowiem doprowadzić m.in. infekcja w jamie ustnej, której ryzyko wzrasta przy wadach zgryzu – ostrzega specjalista.

Radziła lek. Stom. Monika Stachowicz z Periodent Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy w Warszawie.