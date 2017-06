- Przygotowany przez nas projekt zakłada szczepienie dziewczynek przeciwko HPV, co stanowi profilaktykę raka szyjki macicy. To nowotwór, który w Polsce wykrywany jest późno, a chorują na niego dość młode kobiety – ok. 45 roku życia. W naszym kraju powoduje on wyjątkowo wysoką śmiertelność - podkreśliła Aleksandra Knapik z ruchu Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom na konferencji prasowej w sobotę.

Twórcy projektu uchwały proponują, aby dobrowolnym szczepieniom przeciwko HPV poddawane były dziewczynki w wieku 12 lat – w najbliższym roku byłoby to 2,5 tys. młodych łodzianek. Roczny koszt szczepionek to ok. 1 mln zł; w ramach akcji prowadzone byłyby również działania edukacyjne.

- Akcja szczepienna chroni nie tylko populację dziewcząt, ale też przekłada się na zdrowie populacji chłopców. To bardzo dobre narzędzie służące zdrowiu. Podobne programy szczepień wprowadziło już wiele polskich miast, a nawet wsi – stąd nasza decyzja - dodała Knapik.

Magdalena Sidorowicz z Inicjatywy Polskiej poinformowała, że projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym w przyszłym tygodniu.

- Po otrzymaniu pozytywnej opinii, zaczniemy jeszcze w czerwcu zbierać podpisy na łódzkich osiedlach, ulicach i rynkach. Stworzymy kilka stałych punktów, gdzie będzie można pobrać listy i oddać podpisane. Zapraszamy do współpracy organizacje zainteresowane profilaktyką zdrowia, bo w ciągu 3 miesięcy musimy zebrać co najmniej tysiąc podpisów - zaznaczyła.

Poparcie dla projektu deklaruje m.in. radna niezrzeszona Urszula Niziołek-Janiak.

- Jako mama córki zaszczepionej na HPV w ramach akcji łódzkiej Fundacji Krwinka będę namawiała do podpisywania się pod tą inicjatywą i wdrożeniem tego programu. Szczepienie nie powoduje żadnych komplikacji – z pewnością nie wystąpiły one u mojej córki i jej koleżanek. Szczepionki są bezpieczne i zabezpieczają przed bardzo groźną chorobą o wysokiej śmiertelności - podkreśliła.

Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej zapowiedział, że zbieraniu podpisów pod inicjatywą towarzyszyć będzie szereg spotkań edukacyjnych z udziałem lekarzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Jak podkreślają Łódzkie Dziewuchy i Inicjatywa Polska, liczba zachorowań na raka szyjki macicy w Polsce jest o ok. 15 proc. wyższa niż średnia dla innych krajów UE, natomiast umieralność spowodowana tą chorobą jest w naszym kraju wyższa aż o 70 proc. od średniej europejskiej.

W 2014 r. z powodu nowotworu szyjki macicy zmarło ponad 1,7 tys. Polek; w tym w woj. łódzkim ponad 100 kobiet.