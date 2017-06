Ketonal to silny lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Substancją czynną preparatu jest ketoprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Działa mocniej niż lek z ibuprofenem i paracetamolem. Zresztą z tym pierwszym nie powinien być łączony, nawet jeśli chcemy ukoić uciążliwy ból. Nie powinniśmy też sięgać po niego zbyt często, bo ma wiele działań niepożądanych.

Mało mówi się o tym, że Ketonal nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą wrzodową, którzy mieli krwawienie z przewodu pokarmowego. Nie jest wskazany u osób z chorobami wątroby i nerek. Samoleczenie Ketonalem może źle się skończyć także dla osób w podeszłym wieku, zwłaszcza leczonych kardiologicznie.

Co ważne, ketoprofen przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie powinny po niego sięgać zarówno przyszłe mamy, jak i mamy karmiące. Jest niedozwolony u dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Mało się o tym mówi, ale może zaburzać płodność u kobiet, więc panie starające się o dziecko powinny go unikać.

Ketonalu nie powinno łączyć się z aspiryną, gdyż rośnie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeśli jest stosowany równolegle z lekami przeciwzakrzepowymi, może wywołać krwotok, zaś z lekami moczopędnymi – uszkodzić nerki. Osoby stale przyjmujące leki w chorobach przewlekłych, powinny skonsultować się z lekarzem.

Lekarze zwracają uwagę na jeszcze jeden niepokojący aspekt przyjmowania silnych leków przeciwbólowych bez recepty, bez kontroli lekarza. Pacjenci mogą zbagatelizować objawy poważnych chorób, nowotworów. Jeśli będą w stanie ukoić uciążliwy, długotrwały ból sami lekami bez recepty, nie będą pojawiali się u lekarza. Zgłaszalność poważnych schorzeń będzie opóźniona, co daje mniejsze szanse na skuteczne i szybkie wyleczenie.

Komu pomaga Ketonal? Osobom z chorobami reumatycznymi i po urazach. Skutecznie zmniejsza obrzęk, koi ból i łagodzi sztywność stawów. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego efekty jego działania są odczuwalne dość szybko, zaś maksymalne stężenie w krwi obserwuje się po 90 minutach od zażycia. Lek z ketaprofenem zbija też gorączkę. Kobiety chętnie przyjmują go na bolesne miesiączkowanie.

16 maja 2017 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zmienił dostępność leku Ketonal z Rp na OTC. Oznacza to, że pacjent będzie mógł kupić kapsułki Ketonal 50 mg bez recepty. Wskazane są do stosowania w leczeniu bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu.